Aduro Clean Technologies annonce le succès du vapocraquage à l’échelle pilote d’une huile Hydrochemolytic™ issue de déchets plastiques

LONDON, Ontario, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies IncAduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer la réussite d’essais de vapocraquage à l’échelle pilote menés par une organisation mondiale spécialisée dans la conception, la fourniture de licences et les services liés aux opérations de vapocraquage pétrochimique à grande échelle. Celle-ci accompagne également leur déploiement auprès des principaux producteurs mondiaux.

Les vapocraqueurs fournissent les éléments constitutifs de la quasi-totalité des plastiques, à partir de charges dérivées du pétrole et du gaz. Les matières premières circulaires issues des déchets plastiques doivent emprunter la même voie pour être converties en plastiques circulaires. Ces installations, parmi les plus grandes au monde, sont extrêmement sensibles à la qualité des intrants et exigent des charges très pures en quantités significatives. De ce fait, la majorité des huiles circulaires issues du recyclage chimique nécessitent un traitement supplémentaire, notamment une hydrodésulfuration, afin de respecter ces spécifications très strictes.

Les procédés de recyclage chimique alternatifs produisent généralement des produits à forte teneur en oléfines, hétéroatomes et divers contaminants, nécessitant une mise à niveau préalable pour les rendre compatibles avec le vapocraquage. Les tentatives pour réduire ces étapes coûteuses impliquent souvent un tri et un nettoyage poussés des déchets, ce qui renchérit considérablement la matière première. Cela engendre également des taux de rejet élevés de polyoléfines pourtant utilisables et augmente l’empreinte environnementale de ces procédés. À l’inverse, la technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro convertit les plastiques en hydrocarbures liquides présentant un degré de saturation nettement supérieur et une teneur en impuretés réduite. De plus, l’intervalle d’ébullition de l’huile Hydrochemolytic™ est beaucoup plus bas que celui des huiles issues de procédés chimiques comparables, un atout majeur pour une utilisation en vapocraquage.

Réalisés en octobre 2025 dans une installation européenne de vapocraquage pilote, les essais ont utilisé un liquide hydrocarboné produit par Aduro à partir d’un mélange de déchets plastiques comprenant polyéthylène, polypropylène, polystyrène, PET et polyamide. L’huile Hydrochemolytic™ a été introduite telle quelle, sans dilution ni prétraitement, dans le four de vapocraquage pilote et testée sous diverses conditions opératoires. Cette démonstration de conformité aux spécifications extrêmement strictes des vapocraqueurs, sans recourir à un post-traitement coûteux, constitue une validation majeure et indépendante de la technologie Hydrochemolytic™ et de son rôle potentiel dans les chaînes de valeur du plastique circulaire.

Le vapocraquage de l’huile produite par Aduro a permis une exploitation stable du four, avec des rendements en éthylène et propylène, les deux monomères clés du polyéthylène et du polypropylène, comparables à ceux obtenus avec des matières premières fossiles équivalentes. Plus remarquable encore, les tests ont montré que cette huile pouvait être utilisée telle quelle comme matière première de vapocraquage, sans hydrodésulfuration ni dilution supplémentaire. Cela permet une réduction significative de la complexité du processus, des investissements en capital et des dépenses opérationnelles pour les opérateurs en aval, favorisant ainsi une meilleure rentabilité du projet avec une valeur potentiellement plus élevée pour ce produit, tout en améliorant son empreinte environnementale. Ces résultats suggèrent que les exploitants pourraient intégrer ce flux particulier avec des ajustements minimes, simplifiant considérablement la transition des déchets plastiques vers des oléfines circulaires.

Pour les producteurs d’oléfines et les opérateurs de vapocraqueurs, ces conclusions sont déterminantes. Les données actuelles indiquent que le procédé Hydrochemolytic™ d’Aduro peut générer une matière première liquide stable et faiblement contaminée, compatible avec les infrastructures de vapocraquage existantes sans modification majeure. Cette compatibilité renforce la crédibilité de la technologie d’Aduro pour rapprocher les sources de déchets plastiques de la production de nouveaux plastiques de qualité vierge, tout en améliorant les performances économiques et environnementales et en favorisant la transition vers des matériaux circulaires et durables.

« Ces essais ont été menés par une organisation mondiale experte des technologies et opérations de vapocraquage, et leur évaluation démontre le fort potentiel des liquides issus de notre technologie Hydrochemolytic™ à répondre aux exigences strictes de ces unités », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « L’huile a été traitée telle que produite, sans dilution ni post-traitement, tout en conservant des caractéristiques conformes aux attentes des vapocraqueurs. Ce niveau d’adéquation ouvre la voie à des liquides issus de HCT qui pourraient être intégrés dans des fours commerciaux avec des étapes de mise à niveau fortement réduites ou simplifiées, générant des gains importants en coûts et en efficacité. À l’heure où nous passons de l’échelle pilote à l’échelle de démonstration, cette avancée représente une étape clé de notre parcours de commercialisation et illustre clairement la valeur que notre technologie peut apporter à la production de plastiques circulaires à grande échelle. »

Cet essai constitue une étape importante dans le programme global de validation technologique et d’engagement de marché d’Aduro. Sur la base de ces résultats, la Société prévoit de collaborer avec d’autres partenaires internationaux afin d’évaluer la qualité des intrants, l’évolutivité et les modalités d’intégration de sa technologie Hydrochemolytic™.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

