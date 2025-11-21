Undersøgelse af muligheden for udstedelse af Non-Preferred Senior Notes

Selskabsmeddelelse nr. 16/2025 | 21. november 2025





Danske Andelskassers Bank A/S har, som et led i den løbende optimering af kapitalstrukturen, mandateret Jyske Bank til at undersøge markedet for udstedelse af Non-Preferred Senior Notes.

Udstedelsen vil ske under det eksisterende rammeprogram med en ramme på 500 mio. kr., som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 13/2024.

