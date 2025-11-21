Société Générale : Nouveau descriptif du programme de rachat d’actions et déclaration des rachats effectués

NOUVEAU DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS ET DÉCLARATION DES RACHATS EFFECTUÉS

Information réglementée

Paris, le 21 novembre 2025

Comme annoncé lundi 17 novembre 2025, Société Générale a lancé mercredi 19 novembre 2025 un rachat d’actions de 1 milliard d’euros à des fins d’annulation.

Les rachats effectués les 19 et 20 novembre 2025 représentant 1 056 447 actions (voir déclaration ci-après), ont été réalisés dans le cadre du descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 22ème résolution de l’Assemblé générale mixte des actionnaires du 22 mai 2024. En date du 20 novembre 2025, Société Générale a réalisé 6,1% de son rachat d’actions, représentant 0,1%* de son capital.

Comme annoncé, les rachats d’actions à partir du 21 novembre 2025 seront réalisés dans le cadre du nouveau descriptif de programme de rachat d’actions (voir ci-après), relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

* Pourcentage calculé en rapportant le nombre d’actions rachetées aux 766 894 786 actions composant actuellement le capital social.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

AUTORISÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 20 MAI 2025

Ce descriptif a été établi conformément aux dispositions de l’article 241-2-I du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et est disponible ci-après.

1. Objectifs du programme de rachat d’actions

L’Assemblée générale mixte de Société Générale du 20 mai 2025 a, par sa 19ème résolution, renouvelé son autorisation de rachat d’actions aux fins :

d’attribuer, de couvrir et d’honorer tout plan d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale et toute autre forme d’allocation au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires applicables ;

de les annuler ;

de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;

de conserver et de remettre ultérieurement en paiement ou à l’échange des actions dans le cadre d’opérations de croissance externe du Groupe telles que des opérations de fusion, de scission ou d’apport ;

de permettre à un prestataire de services d’investissement d’intervenir sur les actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la réglementation de l’Autorité des marchés financiers.





2. Montant maximum alloué au programme de rachat d’actions, nombre maximal et caractéristiques des actions à acquérir, prix maximum d’achat

La résolution approuvée par l’Assemblée générale prévoit que Société Générale peut acquérir ses actions ordinaires pour un volume allant jusqu’à 10% du capital à la date de réalisation de ces achats.

Sur la base du capital actuel, la Société pourrait acquérir, dans le cadre du programme de rachat que l’Assemblée générale a autorisé, un nombre théorique maximal de 76 689 478 actions représentant 10% du capital social. Le prix maximum d’achat ayant été fixé par ladite Assemblée à 75 euros par action, le montant maximum potentiel alloué au programme est de 5 751 710 850 euros.

Ce montant maximum est susceptible d’évoluer en cas d’opérations affectant le capital social. Par ailleurs, conformément à la loi, le nombre d’actions détenues directement par Société Générale ne peut excéder, à tout moment, 10% du capital social. Ainsi, au 20 novembre 2025, à minuit (heure de Paris), Société Générale détenant directement 2 407 225 de ses propres actions, représentant 0,3 % de son capital social, elle est susceptible d’acquérir à la date du présent descriptif 74 282 253 actions représentant 9,7% de son capital social, soit sur la base du prix maximum de rachat de 75 euros par actions, un montant théorique maximum, à ce jour, de 5 571 168 975 euros.



3. Durée du programme de rachat d’actions

L’Assemblée générale mixte du 20 mai 2025 a fixé à 18 mois à compter de l’Assemblée la durée de l’autorisation d’achat de ses propres actions par la Société, soit jusqu’au 20 novembre 2026.

4. Respect des exigences prudentielles

Le Conseil d’administration veillera à ce que l’exécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles, telles que fixées par la réglementation et par la Banque Centrale Européenne.

ACHATS REALISÉS PAR SOCIÉTE GÉNÉRALE AU COURS DE LA PÉRIODE

(Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation)

Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires y compris de la BCE, pour ces rachats qui sont exécutés en conformité avec le Règlement Abus de marché et dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par le descriptif du programme de rachat d’actions publié le 17 mai 2024 relatif à la 22ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2024.

Ces rachats sont réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé Euronext Paris.

Les achats réalisés au cours de la période du 19 au 20 novembre 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 19 au 20 novembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-nov.-25 FR0000130809 349 743 56,7948 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-nov.-25 FR0000130809 149 918 56,7082 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-nov.-25 FR0000130809 25 000 56,6945 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-nov.-25 FR0000130809 25 000 56,6975 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-nov.-25 FR0000130809 286 786 57,8178 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-nov.-25 FR0000130809 165 000 57,8118 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-nov.-25 FR0000130809 27 500 57,8137 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-nov.-25 FR0000130809 27 500 57,8125 AQEU TOTAL 1 056 447 57,2674

