Udtrækningsmeddelelse

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                21. november 2025
                                        Meddelelse nr. 100/2025

Udtrækningsmeddelelse

I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om udtrækninger i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil


Attachments

100_UDTRAEK20251121JYK

