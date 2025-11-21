|Flokkur
|RIKB 27 0415
|RIKS 37 0115
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|26.11.2025
|26.11.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|5.650
|250
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,000
|/
|7,160
|85,100
|/
|2,554
|Fjöldi innsendra tilboða
|20
|4
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|6.325
|550
|Fjöldi samþykktra tilboða
|16
|2
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|16
|2
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|101,000
|/
|7,160
|85,100
|/
|2,554
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|101,060
|/
|7,120
|85,180
|/
|2,545
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|101,000
|/
|7,160
|85,100
|/
|2,554
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,036
|/
|7,140
|85,132
|/
|2,550
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,060
|/
|7,120
|85,180
|/
|2,545
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,910
|/
|7,230
|84,950
|/
|2,571
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,030
|/
|7,140
|85,042
|/
|2,561
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,12
|2,20
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 27 0415 - RIKS 37 0115
