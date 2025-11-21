Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 27 0415 - RIKS 37 0115

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 27 0415RIKS 37 0115
Greiðslu-og uppgjörsdagur 26.11.202526.11.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 5.650250
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 101,000/7,16085,100/2,554
Fjöldi innsendra tilboða 204
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 6.325550
Fjöldi samþykktra tilboða 162
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 162
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 101,000/7,16085,100/2,554
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 101,060/7,12085,180/2,545
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 101,000/7,16085,100/2,554
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 101,036/7,14085,132/2,550
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 101,060/7,12085,180/2,545
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 100,910/7,23084,950/2,571
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 101,030/7,14085,042/2,561
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,122,20

Recommended Reading