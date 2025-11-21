Meddelelse nr. 21/2025: Delårsrapport 1. januar – 30. september 2025

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2025.

Resumé:

Resultatet for 3. kvartal 2025 blev på DKK 34,0m før og efter skat, modsvarende et afkast på 13,2%.

Strategic Investments resultat for 1-3. kvartal 2025 blev på DKK -18,8m før og efter skat. Afkastet for 1-3. kvartal 2025 blev på -6,1%.

Bag udviklingen i 3. kvartal 2025 lå særligt en større kursstigning på Green Mobility som bidrog til kvartalsresultatet med DKK 23,1m.

Selskabets egenkapital udgjorde d. 30. september 2025 DKK 292,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 0,72 pr. aktie. Der er i april 2025 udbetalt udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.

Strategic Investments offentligjorde d. 5. november 2025 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. oktober 2025 hvor indre værdi udgjorde DKK 0,74 pr. aktie.

Strategic Investments forventer uændret for 2025 et resultat svarende til et afkast i intervallet -10% til +10%.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

