Meddelelse nr. 21/2025: Delårsrapport 1. januar – 30. september 2025

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2025.
Resumé:
- Resultatet for 3. kvartal 2025 blev på DKK 34,0m før og efter skat, modsvarende et afkast på 13,2%.
- Strategic Investments resultat for 1-3. kvartal 2025 blev på DKK -18,8m før og efter skat. Afkastet for 1-3. kvartal 2025 blev på -6,1%.
- Bag udviklingen i 3. kvartal 2025 lå særligt en større kursstigning på Green Mobility som bidrog til kvartalsresultatet med DKK 23,1m.
- Selskabets egenkapital udgjorde d. 30. september 2025 DKK 292,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 0,72 pr. aktie. Der er i april 2025 udbetalt udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.
- Strategic Investments offentligjorde d. 5. november 2025 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. oktober 2025 hvor indre værdi udgjorde DKK 0,74 pr. aktie.
- Strategic Investments forventer uændret for 2025 et resultat svarende til et afkast i intervallet -10% til +10%.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Bestyrelsen
Vedhæftet fil