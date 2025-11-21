Green Our Planet, ganadora del F1® Allwyn Global Community Award en Las Vegas

El F1® Allwyn Global Community Award del final de la temporada 2025 se otorgó a una iniciativa local de educación en sostenibilidad

La donación de 100.000 euros de Allwyn se destinará a ampliar el programa "HydroConnect" de Green Our Planet, que enseña a los estudiantes a cultivar alimentos mientras adquieren competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), nutrición y sostenibilidad mediante la hidroponia.

LAS VEGAS, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, la empresa multinacional operadora de loterías y Formula 1® anunciaron a Green Our Planet como ganador del final de la temporada 2025 del F1® Allwyn Global Community Award. La iniciativa local de Las Vegas fue reconocida por su programa HydroConnect , que ahora se ampliará gracias a una donación de 100.000 euros (equivalentes a más de 117.000 dólares) de Allwyn.

Ciara Byrne recibe el F1® Allwyn Global Community Award en Las Vegas, en nombre de la iniciativa ganadora Green Our Planet antes del Gran Premio de Formula 1® Heineken de Las Vegas 2025.

HydroConnect enseña a jóvenes estudiantes cómo cultivar alimentos mientras adquieren competencias en STEM, nutrición y agricultura sostenible. Es la respuesta de Green Our Planet para abordar dos desafíos interrelacionados en comunidades con escasos recursos: el acceso desigual a una educación STEM de alta calidad y a alimentos saludables. Green Our Planet dirige el programa de hidroponia más grande de Estados Unidos, que opera en más de 1.400 escuelas de 44 estados y tiene un impacto en más de 500.000 estudiantes. En Las Vegas, Green Our Planet trabaja con más de 200 escuelas

El programa ha donado sistemas hidropónicos, la forma de cultivo más eficiente del mundo en cuanto al uso del agua, a 32 escuelas de comunidades con pocos recursos de Las Vegas, y ha capacitado a docentes para convertir la ciencia en una experiencia práctica para más de 24.000 estudiantes de Estados Unidos.

El apoyo de Formula 1 a Green Our Planet adopta muchas formas. Además de otorgar fondos, Formula 1 es el patrocinador principal del Giant Student Farmers Market de Green Our Planet, el mayor mercado agrícola gestionado por estudiantes de Estados Unidos, que se celebra anualmente en Las Vegas. Cada año, miles de estudiantes exhiben los productos que han cultivado en los huertos escolares y en sistemas hidropónicos, lo que constituye una importante celebración del espíritu emprendedor, la sostenibilidad y la comunidad de los jóvenes. El equipo del GRAN PREMIO DE FORMULA 1® HEINEKEN DE LAS VEGAS 2025 incluso ha instalado su propia microgranja hidrofóbica en la pista, lo que supone una poderosa declaración del compromiso de esta emblemática carrera con la sostenibilidad. Estas unidades hidropónicas ahorran hasta un 90 % más de agua que la agricultura tradicional, lo que supone una importante innovación teniendo en cuenta su clima desértico.

El F1 Allwyn Global Community Award reconoce las contribuciones excepcionales a la sociedad que las iniciativas relacionadas con la F1 están realizando en los lugares de las carreras. Green Our Planet se conecta directamente con los cuatro objetivos sociales del premio, lo que demuestra un impacto local en las áreas de educación, cultura, bienestar y sostenibilidad.



Aleš Veselý, director ejecutivo de Sazka, parte de Allwyn y jurado del F1® Allwyn Global Community Award, afirmó: “En Allwyn, nuestra filosofía es "arriesgarse brinda oportunidades" y el programa HydroConnect de Green Our Planet materializa ese espíritu a la perfección. La combinación de la educación STEM con la agricultura sostenible dota a miles de jóvenes estudiantes de habilidades esenciales para la vida real, a la vez que aborda desafíos como la inseguridad alimentaria y el acceso desigual a la educación. Nos complace que nuestra donación contribuya a ampliar esta iniciativa tan impactante, y promueva las futuras generaciones de innovadores y agentes del cambio".



Ellen Jones, directora del Departamento Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) de Formula 1 y jurado del F1® Allwyn Global Community Award comentó: “Green Our Planet se destacó ante los jueces porque su trabajo abarca muchos de los elementos que buscamos reconocer con este premio. Es un proyecto único que ofrece resultados tangibles, en especial por su enfoque innovador para conectar a los niños con la sostenibilidad y habilidades importantes para la vida. Me encantaría pensar que su trabajo contribuirá algún día a inspirar a una futura generación de líderes en materia de sostenibilidad y comunidad".

Ciara Byrne, ganadora del F1® Allwyn Global Community Award, de Green Our Planet, indicó: "En Green Our Planet, creemos que cuando los estudiantes aprenden a cultivar alimentos, también cultivan la curiosidad, la confianza y una conexión con el planeta. Que Formula 1 y Allwyn, ambos símbolos mundiales de innovación, reconozcan nuestro trabajo significa mucho para nosotros. Su apoyo nos ayudará a llevar la educación práctica en STEM y sostenibilidad a una cantidad aún mayor de estudiantes, lo que empoderará a la próxima generación de innovadores y cuidadores de nuestro planeta“.

La creación del F1® Allwyn Global Community Award forma parte de la asociación plurianual entre Formula 1 y Allwyn, y refleja el compromiso común de impulsar un cambio positivo y retribuir a las comunidades donde operan. Este año, un total de cuatro iniciativas locales, incluidas las anunciadas anteriormente en los Países Bajos, Austin y México, fueron seleccionadas por los jurados para ganar cada una donación de 100.000 euros de Allwyn y la oportunidad de asistir a un Gran Premio de la Formula 1.

