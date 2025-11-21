Green Our Planet remporte le prix F1® Allwyn Global Community Award à Las Vegas

Le dernier prix F1® Allwyn Global Community Award de la saison 2025 a été décerné à une initiative locale d’éducation au développement durable

Le don de 100 000 € d’Allwyn servira à étendre le programme « HydroConnect » de Green Our Planet, qui enseigne aux élèves comment cultiver des aliments tout en maîtrisant les STEM, la nutrition et le développement durable grâce à la culture hydroponique

LAS VEGAS, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, la société multinationale de divertissement spécialisée dans les loteries, et Formula 1® ont annoncé que Green Our Planet était le lauréat du dernier prix F1® Allwyn Global Community Award de la saison 2025. Cette initiative locale de Las Vegas a été récompensée pour son programme HydroConnect, qui va désormais être étendu grâce à un don de 100 000 € (soit plus de 117 000 $) de la part d’Allwyn.

Ciara Byrne reçoit le F1® Allwyn Global Community Award à Las Vegas au nom de l’initiative gagnante Green Our Planet, avant le Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025.

Le programme HydroConnect apprend aux jeunes élèves à cultiver des aliments tout en maîtrisant les STEM, la nutrition et l’agriculture durable. Il répond à deux défis interdépendants dans les communautés défavorisées : l’accès inégal à une éducation STEM de qualité et l’accès limité à une alimentation saine. Green Our Planet gère le plus grand programme d’hydroponie aux États-Unis, présent dans plus de 1 400 écoles à travers 44 États et touchant plus de 500 000 élèves. À Las Vegas, Green Our Planet collabore avec plus de 200 écoles.

Le programme a fourni des systèmes hydroponiques, la forme d’agriculture la plus économe en eau au monde, à 32 écoles dans des communautés défavorisées de Las Vegas, et a formé des enseignants pour transformer les sciences en expériences pratiques pour plus de 24 000 élèves aux États-Unis.

Le soutien de Formula 1 à Green Our Planet prend plusieurs formes. En plus du financement, Formula 1 est le sponsor principal du Giant Student Farmers Market de Green Our Planet, le plus grand marché fermier dirigé par des élèves aux États-Unis, organisé chaque année à Las Vegas. Chaque année, des milliers d’étudiants y présentent les produits qu’ils ont cultivés dans les jardins scolaires et les systèmes hydroponiques, célébrant ainsi l’entrepreneuriat, la durabilité et la communauté chez les jeunes. L’équipe du FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 a même installé sa propre micro-ferme hydroponique sur le circuit, un symbole fort de l’engagement de la course emblématique pour la durabilité. Ces unités hydroponiques permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’eau par rapport à l’agriculture traditionnelle, une innovation cruciale compte tenu du climat désertique.

Le prix F1 Allwyn Global Community Award récompense les contributions exceptionnelles des initiatives liées à la F1 dans les lieux où se déroulent les courses. Green Our Planet répond directement aux quatre objectifs sociaux du prix, démontrant un impact local dans les domaines de l’éducation, de la culture, du bien-être et de la durabilité.



Aleš Veselý, PDG de Sazka, filiale d’Allwyn, et membre du jury du F1® Allwyn Global Community Award, a déclaré : « Chez Allwyn, notre philosophie est ‘tenter sa chance, c’est en avoir une’, et le programme HydroConnect de Green Our Planet incarne parfaitement cet esprit. En combinant l’enseignement des STEM et l’agriculture durable, il permet à des milliers de jeunes étudiants d’acquérir des compétences essentielles dans le monde réel, tout en relevant des défis tels que l’insécurité alimentaire et l’inégalité d’accès à l’éducation. Nous sommes ravis que notre don contribue à développer cette initiative forte d’impact, qui favorise l’émergence de futures générations d’innovateurs et d’acteurs du changement. »



Ellen Jones, responsable ESG de Formula 1 et juge du F1® Allwyn Global Community Award, a souligné :« Green Our Planet s’est démarqué auprès des juges, car son travail aborde de nombreux éléments que nous souhaitons récompenser avec ce prix. C’est un projet unique qui produit des résultats concrets, notamment grâce à son approche innovante visant à sensibiliser les enfants à la durabilité et à leur transmettre des compétences importantes pour la vie. J’aime à penser que leur travail inspirera un jour une nouvelle génération de leaders en durabilité et en engagement communautaire. »

Ciara Byrne, lauréate du F1® Allwyn Global Community Award et représentante de Green Our Planet, a indiqué : « Chez Green Our Planet, nous croyons que lorsque les élèves apprennent à cultiver des aliments, ils développent également leur curiosité, leur confiance et leur lien avec la planète. Être reconnus par Formula 1 et Allwyn, deux symboles mondiaux d’innovation, signifie énormément pour nous. Leur soutien nous aidera à offrir une éducation pratique dans les domaines des STEM et du développement durable à encore plus d’élèves, donnant ainsi les moyens à la prochaine génération d’innovateurs et de protecteurs de notre planète d’agir. »

Créé dans le cadre du partenariat pluriannuel entre Formula 1 et Allwyn, le prix F1® Allwyn Global Community Award reflète un engagement commun à favoriser des changements positifs et à investir dans les communautés dans lesquelles ils opèrent. Cette année, quatre initiatives locales au total, dont celles déjà annoncées aux Pays-Bas, à Austin et au Mexique, ont été sélectionnées par les juges pour remporter chacune un don de 100 000 € de la part d’Allwyn et la chance d’assister à un Grand Prix de Formula 1.

