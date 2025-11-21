Green Our Planet זכתה בפרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn בלאס וגאס

F1 ® Allwyn Global Community Award האחרון לעונת 2025 הוענק ליוזמה מקומית לחינוך לקיימות

התרומה של Allwyn בסך 100,000 אירו תשמש להרחבת התוכנית HydroConnect של Green Our Planet המלמדת תלמידים כיצד לגדל מזון תוך כדי שליטה בתחומי ה- STEM , תזונה וקיימות באמצעות הידרופוניקה

לאס וגאס, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Allwyn, חברת הבידור המובילה תחרויות לוטו רב-לאומיות, ופורמולה 1 (Formula 1) הכריזו על Green Our Planet כזוכה האחרונה ב- בפרס הקהילה הגלובלית (Global Community Award) של F1® Allwyn לעונת 2025. היוזמה המקומית מלאס וגאס זכתה להכרה בזכות התוכנית HydroConnect שלה, אשר כעת תורחב הודות לתרומה של 100,000 אירו (שווה ערך ליותר מ-117,000 דולר) מ-Allwyn.

סיארה בירן מקבלת את F1® Allwyn Global Community Award בלאס וגאס בשם היוזמה הזוכה Green Our Planet לפני מרוץ הגרנד פרי של Formula 1® Heineken בלאס וגאס 2025.

HydroConnect מלמדת תלמידים צעירים כיצד לגדל מזון תוך כדי שליטה בתחומי ה-STEM, תזונה וחקלאות ברת קיימא. זוהי התשובה של Green Our Planet להתמודדות עם שני אתגרים הקשורים זה בזה בקהילות מעוטות משאבים: אי שוויון לחינוך STEM איכותי ומזון בריא. Green Our Planet מפעילה את תוכנית ההידרופוניקה הגדולה ביותר בארצות הברית, הפועלת ביותר מ-1,400 בתי ספר ב-44 מדינות ומשפיעה על למעלה מ-500,000 תלמידים. בלאס וגאס, Green Our Planet עובדת עם למעלה מ-200 בתי ספר.

התכנית תרמה מערכות הידרופוניות – צורת החקלאות החסכונית ביותר במים בעולם – ל-32 בתי ספר בקהילות עם משאבים מוגבלים בלאס וגאס, וסיפקה הכשרת מורים כדי להפוך את המדע לחוויה מעשית עבור למעלה מ-24,000 תלמידים בארצות הברית.

תמיכתה של Formula 1 ב-Green Our Planet לובשת צורות רבות. בנוסף למימון, Green Our Planet משמשת כנותנת החסות הנוכחית של Giant Student Farmers Market של Green Our Planet, שוק האיכרים הגדול ביותר בארצות הברית המנוהל על ידי סטודנטים, ונערך מדי שנה בלאס וגאס. מדי שנה, אלפי סטודנטים מציגים תוצרת שגידלו בגינות בית ספר ובמערכות הידרופוניות - חגיגה חשובה של יזמות צעירה, קיימות וקהילה. הצוות ב-Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 אף התקינה חוות מיקרו הידרופובית משלו במסלול - הצהרה חזקה למחויבות של המרוץ האייקוני לקיימות. יחידות הידרופוניות אלו חוסכות עד 90% יותר מים מחקלאות מסורתית, וזהו חידוש חשוב בהתחשב באקלים המדברי של הזירה.

פרס הקהילה הגלובלית של F1 Allwyn מכיר בתרומות יוצאות דופן לחברה של יוזמות הקשורות לפורמולה 1 במקומות בהם הן מתחרות. Green Our Planet מתחבר ישירות לארבעת היעדים החברתיים של הפרס, ומדגים השפעה מקומית בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והקיימות.

אלש וסלי (Aleš Veselý), מנכ"ל Sazka, חלק מ-Allwyn, ושופט פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn אמר: "ב-Allwyn, האתוס שלנו הוא 'לקחת סיכון לתת לך אחד', ותכנית HydroConnect של Green Our Planet מגלמת בצורה מושלמת את הרוח הזו. שילוב חינוך STEM עם חקלאות בת-קיימא מצייד אלפי תלמידים צעירים בכישורים חיוניים מהעולם האמיתי, תוך התמודדות עם אתגרים כמו חוסר ביטחון תזונתי וגישה לא שוויונית לחינוך. אנו נרגשים שהתרומה שלנו תסייע להרחיב את היוזמה המשפיעה הזו, ולטפח דורות עתידיים של חדשנים ומובילי שינוי".

אלן ג'ונס (Ellen Jones), ראשת מחלקת ESG בפורמולה 1 ושופטת פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn אמרה: "Green Our Planet בלטה בפני השופטים כי עבודתה נוגעת ברבים מהאלמנטים שאנו שואפים להכיר בפרס זה. זהו פרויקט ייחודי שמניב תוצאות מוחשיות - במיוחד בגישה החדשנית שלו לחיבור ילדים לקיימות ולמיומנויות חיים חשובות. הייתי שמחה לחשוב שעבודתם תסייע להעניק השראה לדור עתידי של מנהיגי קיימות וקהילתיות יום אחד".

סיארה בירן (Ciara Byrne), זוכת פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn מ-Green Our Planet, אמרה: "ב-Green Our Planet, אנו מאמינים שכאשר התלמידים לומדים לגדל מזון, הם גם מפתחים סקרנות, ביטחון עצמי וחיבור לכדור הארץ. שפורמולה 1 ו- Allwyn - שניהם סמלים עולמיים של חדשנות - יכירו בכך שעבודה היא העולם הגדול עבורנו. התמיכה שלהם תסייע לנו להביא חינוך מעשי ב-STEM וקיימות לעוד יותר תלמידים, ולהעצים את הדור הבא של חדשנים ומטפלים בכדור הארץ שלנו."

פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, שנוצר כחלק משותפות רב-שנתית בין פורמולה 1 ל- Allwyn, משקף מחויבות משותפת להובלת שינוי חיובי ולתרומה לקהילות בהן הם פועלים. השנה נבחרו ארבע יוזמות מקומיות - כולל אלו שהוכרזו קודם לכן בהולנד, אוסטין ומקסיקו - וזכו כל אחת בתרומה של מאה אלף יורו מ- Allwyn ובהזדמנות לבקר בגרנד פרי פורמולה 1.

