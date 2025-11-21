グリーン・アワ・プラネット (Green Our Planet)、ラスベガスでF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワード (F1® Allwyn Global Community Award) を受賞

2025年シーズン最後のF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードを地元の持続可能性教育イニシアティブに授与

オールウィンからの10万ユーロ (約1,814万円) の寄付は、グリーン・アワ・プラネットが水耕栽培を通じてSTEM、栄養学、持続可能性を習得しながら食物を育てる方法を学生に指導する「ハイドロコネクト (HydroConnect)」プログラムの拡張に使用される予定

ラスベガス発, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 宝くじを基盤とする多国籍エンターテインメント企業であるオールウィンとフォーミュラ1® (Formula 1®) は、2025年シーズン最後の F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードの受賞者としてグリーン・アワ・プラネットを発表した。 今回の受賞は、地元ラスベガスのイニシアティブである「ハイドロコネクト」 プログラムが評価されたもので、オールウィンからの10万ユーロ (約117,000ドル) (約1,814万円)の寄付により、同プログラムはさらに拡大される予定。

フォーミュラ1®ハイネケン・ラスベガス・グランプリ2025 (Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025) の開催に先立ち、受賞イニシアティブ「グリーン・アワ・プラネット」を代表してシアラ・バーン (Ciara Byrne) がラスベガスでF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードを受賞する。

ハイドロコネクトは、STEM、栄養学、持続可能な農業を習得しながら、若い学生たちに食物を育てる方法を教えている。 グリーン・アワ・プラネットは、恵まれない地域社会で相互に関連し合う2つの課題、すなわち質の高いSTEM教育と健康的な食品への不公平なアクセスに取り組むための答えとしてこのイニシアティブを展開している。 グリーン・アワ・プラネットは、全米44州の1,400以上の学校で、50万人以上の生徒を対象にした米国最大の水耕栽培プログラムを運営している。 ラスベガスでは、グリーン・アワ・プラネットは200以上の学校と協力している。

このプログラムでは、ラスベガスの恵まれない地域の32校に世界で最も水効率の良い農業形態である水耕栽培システムを寄贈し、米国内の24,000人以上の生徒に科学を実体験に変えるための教師トレーニングを提供している。

フォーミュラ1はグリーン・アワ・プラネットをさまざまな形で支援している。 フォーミュラ1は資金援助に加え、毎年ラスベガスで開催される全米最大の学生によるファーマーズ・マーケット「グリーン・アワ・プラネット・ジャイアント・スチューデント・ファーマーズ・マーケット (Green Our Planet's Giant Student Farmers Market)」のプレゼンティング・スポンサーも務めている。 毎年、何千人もの生徒が学校菜園や水耕栽培システムで育てた農産物を披露し、若者の起業家精神、持続可能性、コミュニティの重要な祭典となっている。 フォーミュラ1®ハイネケン・ラスベガス・グランプリ2025チームは、サーキットに独自の疎水性マイクロファームを設置し、象徴的なレースの持続可能性へのコミットメントを力強く表明している。 これらの水耕栽培装置は、従来の農業よりも最大90％多くの水を節約することができ、砂漠の気候を考慮すれば重要な技術革新である。

F1オールウィン・グローバルコミュニティ・アワードは、F1が関連するイニシアティブがレース開催地で行っている、社会への優れた貢献を表彰するものである。 グリーン・アワ・プラネットは、アワードの4つの社会的目標と直結しており、教育、文化、ウェルビーイング、持続可能性の各分野で地元に与えるインパクトを実証している。



オールウィンの一員であるサズカ (Sazka) のCEOであり、F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードの審査員であるアレシュ・ヴェセリー (Aleš Veselý) 氏は、次のように述べている。「オールウィンでは、『チャンスは自分でつかむもの 』をモットーとしており、グリーン・アワ・プラネットのハイドロコネクト・プログラムは、その精神を完璧に体現しています。 STEM教育と持続可能な農業を組み合わせることで、何千人もの若い学生たちが実社会で不可欠なスキルを身につけると同時に、食糧不安や教育への不平等なアクセスといった課題に取り組むことができます。 私たちの寄付が、このインパクトのあるイニシアティブを拡大し、次世代のイノベーターやチェンジメーカーを育成する一助となることを大変嬉しく思います。」



フォーミュラ1のESG責任者であり、F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードの審査員であるエレン・ジョーンズ（EllenJones）氏は、次のように述べている。 「グリーン・アワ・プラネットの活動は、私たちがこの賞で評価したい要素の多くに取り組んでいるため、選考において際立っていました。 特に、子どもたちを持続可能性と重要なライフ・スキルに結びつける革新的なアプローチという点において、目に見える結果をもたらす独自のプロジェクトです。 彼らの活動が、いつの日か持続可能性と地域社会のリーダーとなる未来の世代を鼓舞する一助となることを、ぜひ期待したいです。」

F1®オールウィン・グローバル・コミュニティ賞を受賞したグリーン・アワ・プラネットのシアラ・バーンは次のように述べている。 「グリーン・アワ・プラネットでは、学生たちが食物を育てることを学ぶことで、好奇心や自信、地球とのつながりも育まれると信じています。 ともに革新の世界的シンボルであるフォーミュラ1とオールウィンが、この活動を認めてくれたことは、私たちにとって大きな意味があります。 このような支援により、より多くの学生に実践的なSTEMと持続可能性教育を提供し、次世代のイノベーターやこれからの地球環境を守る人々に力を与えることができます。」

フォーミュラ1とオールウィンの複数年にわたるパートナーシップの一環として創設されたF1®オールウィン・グローバル・コミュニティ・アワードは、ポジティブな変革を推進し、活動する地域社会に還元するという共通の取り組みを反映している。 今年は、オランダ、オースティン、メキシコで以前に発表されたものを含む合計4つの地域のイニシアティブが審査員により選出され、それぞれオールウィンからの10万ユーロ (約1,814万円) の寄付とフォーミュラ1グランプリを訪問する機会を得た。

注記

オールウィンについて

オールウィンは多国籍のゲーミングエンターテインメント企業であり、宝くじ事業を中心に事業を展開し、欧州と北米において主導的市場地位と信頼されるブランドを有している。 同社の目的は、イノベーション、テクノロジー、プレイヤーの安全性に焦点を当て、成長中のカジュアルゲーミングエンターテインメントポートフォリオ全体で、より多くの利益を社会貢献に還元することにより、全てのプレイヤーにとってより良い遊びを実現することである。

報道関係者向け問い合わせ先 pr@allwyn.com

オールウィンとフォーミュラ1®のパートナーシップについて

フォーミュラ1®との複数年にわたるパートナーシップは、オールウィンのグローバルな認知度向上を目指す取り組みを象徴するものである。世界24カ所で開催されるレース、7億5,000万人のファン、9,600万人のソーシャルメディアフォロワー、さらには放送メディアやエンターテインメントチャネルを通じた広範なリーチを背景に、フォーミュラ1はオールウィンのグローバル展開に向けた理想的なパートナーといえる。

このパートナーシップは、オールウィンが世界各地のコミュニティにポジティブな影響をもたらす国際ブランドとしての地位を強化し、グローバル成長戦略を支えるものとなる。

本パートナーシップの中核には、オールウィンが世界的に社会貢献を果たす企業となるという目標を支援するための各種イニシアティブの展開が据えられている。 ファンや地域社会のエンパワーメントに対してオールウィンとフォーミュラ1®の双方が強いコミットメントを共有していることから、本パートナーシップは、前向きな変化を生み出す人々を称え、そのインスピレーションあふれる物語をグローバルな視点で広く発信する機会をオールウィンにもたらすものである。

フォーミュラ1®について

フォーミュラ1®は1950年にレース競技として発足し、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であると同時に、世界で最も人気のある年間スポーツシリーズである。 フォーミュラワン・ワールド ・チャンピオンシップ・リミテッド (Formula One World Championship Limited) は、フォーミュラ1®の一部であり、FIAフォーミュラワン世界選手権™ (FIA Formula One World Championship™) に関する独占的商業権を保有している。 フォーミュラ1®はリバティ・メディア・コーポレーション (Liberty Media Corporation) (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) の子会社であり、フォーミュラ・ワン・グループ (Formula One Group) のトラッキングストックに帰属している。 F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する商標は、フォーミュラ1企業であるフォーミュラ・ワン・ライセンシングBV (Formula One Licensing BV) の登録商標である。 無断複写・転載を禁ず。

報道関係者向け問い合わせ先

フォーミュラ1広報室

メール：f1media@f1.com

電話：@f1media

この発表に関する写真はこちらで入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6c5ee49-6d9a-491b-887e-a7ee84881529