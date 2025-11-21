라스베이거스에서 열린 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드에서 Green Our Planet 수상

로컬 지속 가능성 및 교육 프로젝트 단체가 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 2025 시즌의 마지막 수상 단체로 선정

Allwyn의 10만 유로 기부금은 Green Our Planet의 ‘HydroConnect’ 프로그램을 확대하는 데 쓰일 예정

라스베이거스, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 복권 중심의 다국적 엔터테인먼트 기업 Allwyn과 Formula 1®이 2025 시즌 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드(Allwyn Global Community Award) 수상 단체로 Green Our Planet을 선정했다. 라스베이거스에서 로컬 프로젝트를 운영하는 Green Our Planet은 HydroConnect 프로그램으로 수상의 영광을 얻었으며, 향후 Allyn으로부터 10만 유로 상당의 기부금(약 11만 7,000달러)을 받아 해당 프로그램을 확장할 예정이다.

Formula 1® 하이네켄 라스베이거스 그랑프리 2025를 앞두고 라스베이거스에서 열린 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드에서 수상 단체 Green Our Planet을 대표해 상을 받는 Ciara Byrne

HydroConnect는 어린 학생들에게 STEM을 비롯해 영양과 지속 가능 농업을 숙달할 기회를 주는 동시에 식량을 재배하는 방법을 가르치는 프로젝트다. 높은 수준의 STEM 교육 및 건강한 식량 공급이 불평등하게 이뤄지고 있다는 것은 자원이 부족한 지역 사회가 겪는 문제로, Green Our Planet은 서로 연결된 이 과제에 대한 해법을 제시한다. Green Our Planet은 미국 최대의 수경 재배 프로그램을 운영하면서 미국 44개 주 1400개 이상의 학교에서 50만 명이 넘는 학생들을 돕고 있다. 라스베이거스에 한정해서는 200개 이상의 학교와 협력하고 있다.

이 프로그램은 세계에서 물 사용 효율이 가장 높은 농업 방식인 수경 재배 시스템을 라스베이거스 내 자원이 부족한 지역사회의 32개 학교에 기부했고, 미국 내 2만 4000여 학생이 체험형 학습의 일환으로 과학을 배울 수 있게 교사 연수를 실시했다.

Formula 1의 Green Our Planet 지원은 여러 형태로 이뤄진다. Formula 1은 자금 제공을 비롯해 해마다 라스베이거스에서 열리는 미국 최대 규모의 학생 주도 농산물 시장인 Green Our Planet의 Giant Student Farmers Market을 주 후원사로서 지원하고 있다. 매년 수천 명의 학생들이 학교 텃밭과 수경 재배 시스템에서 기른 농산물을 시장에 내다 팔고 있다. 이는 청소년 기업가를 양성하고 지속 가능성과 공동체 정신을 기르는 데 중요한 행사다. FORMULA 1® 하이네켄 라스베이거스 그랑프리 2025(HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025) 팀은 트랙에 자체적으로 수경 재배 방식의 마이크로 농장을 설치하기도 했다. 이는 아이코닉한 경주 행사가 지속 가능성에 얼마나 헌신하는가를 아주 잘 보여준다. 이 수경 재배 시설은 최대 90% 이상의 물을 절약해주며, 지역의 사막 기후를 고려했을 때 굉장히 의미 있는 혁신이다.

F1 Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드는 F1 관련 프로젝트가 열리는 지역 사회에 기여하는 우수 사례를 선정해 상을 수상한다. Green Our Planet의 경우 교육, 문화, 웰빙, 지속 가능성이라는, 어워드가 지향하는 4가지 사회적 목표와 직접적으로 연결되며 지역 사회에서 유의미한 변화를 일으키고 있다.

Allwyn 소속의 Sazka CEO이자 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 심사위원인 Aleš Veselý는 다음과 같이 말했다. “Allwyn의 정신은 ‘기회는 잡아야 생긴다’라는 것이다. Green Our Planet의 HydroConnect 프로그램은 이 정신에 완벽히 부합한다. 이 프로그램은 STEM 교육을 지속 가능 농업과 결합해 수천 명의 학생들에게 실생활에 필요한 기술을 가르치고 식량 불안정 및 교육 기회 불평등과 같은 과제를 해결해가고 있다. 우리의 기부로 이 의미 있는 프로젝트가 더 커지고, 혁신하고 변화를 일으킬 미래 세대를 양성할 수 있어 기쁘다.”



Formula 1의 ESG 총괄이자 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 심사위원인 Ellen Jones는 다음과 같이 말했다. “Green Our Planet은 이 상이 추구하는 가치들을 다수 다루고 있어 단연 심사위원들 눈에 띄었다. 특히 어린이들을 지속 가능성 및 중요한 실생활 기술과 연결하는 혁신적인 접근법으로 실질적인 결과를 낸다는 점에서 특별하다. 그들의 노력이 지속 가능성을 따라 훗날 지역 사회를 이끌 미래 세대에게 영감을 주리라 믿는다.”

F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 수상 단체 Green Our Planet의 Ciara Byrne는 다음과 같이 말했다. “Green Our Planet은 학생들이 식물을 재배하는 법을 배울 때 호기심, 자신감, 자연과의 유대감을 함께 기를 수 있다고 생각한다. 글로벌 혁신의 상징인 Formula 1과 Allwyn이 우리의 노력을 인정해준 것은 우리에게 크나큰 의미다. 그들의 지원으로 더 많은 학생에게 체험형 STEM과 지속 가능성 교육을 제공할 수 있게 되었다. 이로써 지구를 혁신하고 돌볼 미래 세대를 도울 것이다.”

F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드는 Formula 1과 Allwyn이 다년간 맺은 파트너십의 일환으로, 긍정적인 변화를 만들어내고 이들이 활동하는 지역 사회에 환원하겠다는 공동의 의지를 보여준다. 올해에는 앞서 네덜란드, 텍사스주 오스틴, 멕시코에서 수상 단체가 선정되어 총 4개의 로컬 프로젝트가 심사위원들에게 선정되어 Allwyn으로부터 각 10만 유로의 기부금을 전달받았으며, Formula 1 그랑프리 방문 기회를 얻었다.

