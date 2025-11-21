Green Our Planet dinobatkan pemenang Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn di Las Vegas

Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn terakhir bagi musim 2025 telah disampaikan kepada inisiatif pendidikan kelestarian tempatan

Sumbangan sebanyak €100,000 daripada Allwyn akan digunakan untuk memperluas program HydroConnect oleh Green Our Planet - yang mengajar para pelajar cara menanam makanan sambil menguasai STEM, pemakanan dan kelestarian melalui sistem hidroponik

LAS VEGAS, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, syarikat hiburan multinasional berasaskan loteri, bersama Formula 1® telah mengumumkan Green Our Planet sebagai pemenang Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn terakhir bagi musim 2025. Inisiatif tempatan di Las Vegas telah diiktiraf kerana program HydroConnect, yang kini akan diperluas hasil sumbangan sebanyak €100,000 (bersamaan lebih $117,000) daripada Allwyn.

Ciara Byrne menerima Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn di Las Vegas bagi pihak inisiatif pemenang Green Our Planet menjelang Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025.

HydroConnect mengajar pelajar muda cara menanam makanan sambil menguasai STEM, pemakanan dan pertanian lestari. Ia merupakan jawapan Green Our Planet terhadap dua cabaran yang saling berkaitan dalam komuniti berpendapatan rendah: akses tidak seimbang kepada pendidikan STEM berkualiti tinggi dan makanan sihat. Green Our Planet mengendalikan program hidroponik terbesar di Amerika Syarikat, beroperasi di lebih 1,400 sekolah merentasi 44 negeri dan memberi impak kepada lebih 500,000 pelajar. Green Our Planet bekerjasama dengan lebih 200 sekolah di Las Vegas dalam usaha memperluas pendidikan berasaskan sains dan kelestarian.

Melalui program ini, sistem hidroponik — kaedah pertanian paling cekap penggunaan air di dunia — telah disumbangkan kepada 32 sekolah dalam komuniti kurang berkemampuan di Las Vegas. Selain itu, latihan guru turut diberikan bagi menjadikan pembelajaran sains sebagai pengalaman praktikal kepada lebih 24,000 pelajar di seluruh Amerika Syarikat.

Sokongan Formula 1 terhadap Green Our Planet wujud dalam pelbagai bentuk. Di samping menyediakan pembiayaan, Formula 1 turut menjadi penaja utama Giant Student Farmers Market anjuran Green Our Planet, iaitu pasar tani pelajar terbesar di Amerika Syarikat yang diadakan setiap tahun di Las Vegas. Setiap tahun, ribuan pelajar mempamerkan hasil tanaman daripada kebun sekolah dan sistem hidroponik, menjadikan acara ini satu perayaan penting keusahawanan belia, kelestarian dan semangat komuniti. Pasukan FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 turut memasang ladang mikro hidrofobik mereka sendiri di litar perlumbaan - satu kenyataan jelas tentang komitmen perlumbaan ikonik ini terhadap kelestarian. Unit hidroponik ini, yang mampu menjimatkan sehingga 90% air berbanding pertanian tradisional, merupakan inovasi penting bagi memastikan kelestarian dalam iklim padang pasir.

Anugerah Komuniti Global F1 Allwyn mengiktiraf inisiatif berkaitan F1 yang memberi sumbangan luar biasa kepada masyarakat di lokasi perlumbaan. Green Our Planet secara langsung menyokong empat matlamat sosial anugerah tersebut, sekali gus menunjukkan impak setempat dalam bidang pendidikan, budaya, kesejahteraan dan kelestarian.



Aleš Veselý, Ketua Pegawai Eksekutif Sazka, sebahagian daripada Allwyn dan juri Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn berkata: “Di Allwyn, falsafah kami ialah ‘mengambil peluang memberi anda satu peluang’ dan program HydroConnect oleh Green Our Planet benar-benar mencerminkan semangat tersebut. Gabungan pendidikan STEM dengan pertanian lestari membekalkan ribuan pelajar muda dengan kemahiran dunia sebenar yang penting sambil menangani cabaran seperti kekurangan makanan dan akses pendidikan yang tidak seimbang. Kami amat berbesar hati kerana sumbangan kami akan membantu memperluas inisiatif berimpak ini, sekali gus melahirkan generasi masa depan inovator dan pencetus perubahan.”



Ellen Jones, Ketua ESG di Formula 1 dan juri Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn berkata: "Green Our Planet menonjol di mata para juri kerana usaha mereka merangkumi banyak elemen yang ingin kami iktiraf melalui Anugerah ini. Ia merupakan projek unik yang memberikan hasil nyata - khususnya melalui pendekatan inovatif dalam menghubungkan kanak-kanak dengan kelestarian dan kemahiran hidup yang penting. Saya berharap usaha mereka suatu hari nanti akan menjadi inspirasi kepada generasi masa depan pemimpin kelestarian dan komuniti."

Pemenang Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn, Ciara Byrne dari Green Our Planet berkata: “Di Green Our Planet, kami percaya bahawa apabila pelajar belajar menanam makanan, mereka juga memupuk rasa ingin tahu, keyakinan dan hubungan dengan planet ini. Mendapat pengiktirafan daripada Formula 1 dan Allwyn — kedua-duanya simbol global inovasi — amat bermakna bagi kami. Sokongan mereka akan membantu kami membawa pendidikan STEM dan kelestarian secara praktikal kepada lebih ramai pelajar, sekali gus memperkasakan generasi seterusnya sebagai inovator dan penjaga bumi.”

Anugerah Komuniti Global F1® Allwyn yang diwujudkan sebagai sebahagian daripada kerjasama jangka panjang antara Formula 1 dan Allwyn, mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong perubahan positif dan memberi kembali kepada komuniti tempat mereka beroperasi. Tahun ini, sebanyak empat inisiatif tempatan — termasuk yang telah diumumkan di Belanda, Austin dan Mexico — telah dipilih oleh para juri untuk masing-masing menerima sumbangan €100,000 daripada Allwyn serta peluang untuk menghadiri Formula 1 Grand Prix.

