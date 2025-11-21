Green Our Planet foi nomeada vencedora do F1® Allwyn Global Community Award em Las Vegas

O último F1® Allwyn Global Community Award da temporada de 2025 foi entregue a uma iniciativa local de educação para a sustentabilidade

A doação de €100.000 da Allwyn será utilizada para expandir o programa "HydroConnect" da Green Our Planet, que ensina os alunos a cultivar alimentos enquanto desenvolvem conhecimentos em STEM, nutrição e sustentabilidade por meio da hidroponia

LAS VEGAS, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Allwyn, empresa multinacional de entretenimento baseada em loterias, e a Formula 1® anunciaram a Green Our Planet como vencedora do último F1® Allwyn Global Community Award da temporada de 2025. A iniciativa local de Las Vegas foi reconhecida por seu programa HydroConnect , que agora será ampliado graças a uma doação de € 100.000 (equivalente a mais de US$ 117.000) da Allwyn.

Ciara Byrne recebe o F1® Allwyn Global Community Award em Las Vegas em nome da iniciativa vencedora Green Our Planet, antes do Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025.

HydroConnect ensina jovens estudantes a cultivar alimentos enquanto desenvolvem conhecimentos em STEM, nutrição e agricultura sustentável. É a resposta da Green Our Planet para enfrentar dois desafios interconectados em comunidades com poucos recursos: o acesso desigual a uma educação STEM de alta qualidade e a alimentos saudáveis. A Green Our Planet administra o maior programa de hidroponia nos Estados Unidos, atuando em mais de 1.400 escolas em 44 estados e impactando mais de 500.000 estudantes. Em Las Vegas, a Green Our Planet trabalha com mais de 200 escolas.

O programa doou sistemas hidropônicos – a forma de cultivo mais eficiente em termos de uso de água no mundo – para 32 escolas em comunidades com poucos recursos em Las Vegas, e ofereceu treinamento para professores, transformando a ciência em uma experiência prática para mais de 24.000 estudantes nos Estados Unidos.

O apoio da Formula 1 à Green Our Planet assume muitas formas. Além de fornecer financiamento, a Formula 1 atua como patrocinadora oficial do Giant Student Farmers Market da Green Our Planet, o maior mercado agrícola administrado por estudantes nos Estados Unidos, realizado anualmente em Las Vegas. Todos os anos, milhares de estudantes apresentam o que cultivaram em hortas escolares e sistemas hidropônicos — uma importante celebração do empreendedorismo juvenil, da sustentabilidade e da comunidade. A equipe do FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 chegou a instalar sua própria microfazenda hidropônica no circuito – uma poderosa demonstração do compromisso da icônica corrida com a sustentabilidade. Essas unidades hidropônicas economizam até 90% mais água do que a agricultura tradicional, uma inovação importante considerando o clima desértico da região.

O F1 Allwyn Global Community Award reconhece contribuições extraordinárias para a sociedade realizadas por iniciativas ligadas à Formula 1 nos locais onde as corridas acontecem. A Green Our Planet conecta-se diretamente com os quatro objetivos sociais do prêmio, demonstrando impacto local nas áreas de educação, cultura, bem-estar e sustentabilidade.



Aleš Veselý, CEO da Sazka, parte da Allwyn e jurado do F1® Allwyn Global Community Award, disse: “Na Allwyn, nosso ethos é "dar uma chance lhe dá uma", e o programa HydroConnect da Green Our Planet incorpora perfeitamente esse espírito. Combinar educação em STEM com agricultura sustentável capacita milhares de jovens estudantes com habilidades essenciais para o mundo real, enfrentando desafios como a insegurança alimentar e o acesso desigual à educação. Estamos felizes pela nossa doação poder ajudar a expandir essa iniciativa de impacto, fomentando futuras gerações de inovadores e agentes de transformação.”



Ellen Jones, chefe de ESG da Formula 1 e jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: “A Green Our Planet se destacou para os jurados porque seu trabalho abrange muitos dos elementos que buscamos reconhecer com este Prêmio. É um projeto único que gera resultados concretos – especialmente em sua abordagem inovadora de conectar crianças à sustentabilidade e a habilidades importantes para a vida. Eu adoraria pensar que o trabalho deles ajudará a inspirar uma futura geração de líderes de sustentabilidade e comunidade um dia."

A vencedora F1® Allwyn Global Community Award, Ciara Byrne, da Green Our Planet, disse: "Na Green Our Planet, acreditamos que quando os estudantes aprendem a cultivar alimentos, eles também cultivam curiosidade, confiança e uma conexão com o planeta. Ter a Formula 1 e a Allwyn — ambos símbolos globais de inovação — reconhecendo esse trabalho significa o mundo para nós. O apoio deles nos ajudará a levar educação prática em STEM e sustentabilidade a ainda mais estudantes, capacitando a próxima geração de inovadores e guardiões do nosso planeta.“

O F1® Allwyn Global Community Award, criado como parte da parceria plurianual entre a Formula 1 e a Allwyn, reflete um compromisso compartilhado em promover mudanças positivas e retribuir às comunidades nas quais atuam. Neste ano, um total de quatro iniciativas locais – incluindo aquelas já anunciadas nos Países Baixos, em Austin e no México – foram escolhidas pelos jurados para cada uma receber uma doação de € 100.000 da Allwyn e a oportunidade de visitar um Grande Prêmio de Formula 1.

Notas aos editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos, liderada por loterias e com posições de destaque no mercado e marcas confiáveis em toda a Europa e América do Norte. Seu propósito é tornar o ato de jogar melhor para todos, concentrando-se em inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e em destinar mais a boas causas dentro de um portfólio crescente de entretenimento de jogos casuais.

Para consultas de imprensa, envie um e-mail para: pr@allwyn.com

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria plurianual com a Formula 1® representa um incentivo para aumentar a conscientização global da Allwyn, com as 24 corridas do esporte no mundo todo, 750 milhões de torcedores, 96 milhões de seguidores nas redes sociais, além do alcance em canais de transmissão e meios de entretenimento.

A parceria reforçará a posição da Allwyn como uma marca internacional que promove impacto comunitário globalmente, apoiando seus planos de crescimento mundial.

No centro da parceria está o desenvolvimento de iniciativas que apoiam a ambição da empresa de ser um contribuinte positivo para a sociedade em nível global. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em empoderar fãs e comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a base internacional crescente de fãs do esporte para celebrar aqueles que promovem mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras globalmente.

Sobre a Formula 1®

A Formula 1® começou em 1950 e é a competição de automobilismo mais prestigiada e também a série esportiva anual mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuída ao grupo de ações rastreadas Formula One Group. O logotipo F1, o logotipo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa Formula 1. Todos os direitos reservados.

Contatos de imprensa

Assessoria de imprensa da Formula 1

E: f1media@f1.com

T: @f1media

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6c5ee49-6d9a-491b-887e-a7ee84881529