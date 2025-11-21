Green Our Planet เป็นผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในลาสเวกัส

- รางวัล F1® Allwyn Global Community Award สุดท้ายของฤดูกาล 2025 มอบให้แก่โครงการด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในท้องถิ่น
- เงินบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn จะนำไปใช้เพื่อขยายโครงการ "HydroConnect" ของ Green Our Planet ซึ่งมุ่งสอนนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้าน STEM, โภชนาการ และความยั่งยืนผ่านการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์
ลาสเวกัส, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn บริษัทบันเทิงระดับนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจลอตเตอรี่เป็นหลัก และ Formula 1® ได้ประกาศให้ Green Our Planet เป็นผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award สุดท้ายของฤดูกาล 2025 โครงการท้องถิ่นในลาสเวกัสในชื่อ HydroConnect ได้รับการยกย่อง และโครงการจะได้รับการต่อยอดด้วยเงินบริจาคจำนวน 100,000 ยูโร (หรือราว ๆ 117,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จาก Allwyn
Ciara Byrne รับรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในลาสเวกัสในนามของโครงการ Green Our Planet ที่ชนะเลิศ ก่อนการแข่งขัน Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025
HydroConnect มุ่งสอนนักเรียนรุ่นเยาว์เกี่ยวกับการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้าน STEM, โภชนาการ และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน นี่คือคำตอบของ Green Our Planet ในการรับมือกับความท้าทายสองประการที่เชื่อมโยงกันในชุมชนที่มีทรัพยากรจำกัด ได้แก่ การเข้าถึงการศึกษาด้าน STEM คุณภาพสูงที่ไม่เท่าเทียมกัน และการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ Green Our Planet ดำเนินโครงการไฮโดรโปนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยดำเนินการครอบคลุมโรงเรียนกว่า 1,400 แห่งใน 44 รัฐ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อนักเรียนมากกว่า 500,000 คน ใน Las Vegas นั้น Green Our Planet ทำงานร่วมกับโรงเรียนมากกว่า 200 แห่ง
โครงการนี้ได้บริจาคระบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยที่สุดในโลก ให้แก่โรงเรียน 32 แห่งในชุมชนที่มีทรัพยากรจำกัดในลาสเวกัส อีกทั้งยังได้จัดการฝึกอบรมครูเพื่อเปลี่ยนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เป็นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนกว่า 24,000 คนในสหรัฐอเมริกา
การสนับสนุนของ Formula 1 ต่อ Green Our Planet มีหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการให้เงินสนับสนุนแล้ว Formula 1 ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน Giant Student Farmers Market ของ Green Our Planet ซึ่งเป็นตลาดเกษตรกรที่ดำเนินการโดยนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในลาสเวกัส ในแต่ละปี นักเรียนหลายพันคนจะนำผลผลิตที่พวกเขาปลูกในสวนโรงเรียนและระบบไฮโดรโปนิกส์มาจัดแสดง ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองที่สำคัญของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ความยั่งยืน และชุมชน ทีม FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 ยังได้ติดตั้งฟาร์มขนาดเล็กแบบไฮโดรโปนิกส์ของตนเองภายในสนามแข่งด้วย ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ทรงพลังถึงความมุ่งมั่นของการแข่งขันอันเป็นสัญลักษณ์นี้ต่อความยั่งยืน ระบบไฮโดรโปนิกส์เหล่านี้ช่วยประหยัดน้ำมากกว่าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมได้มากถึง 90% ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศแบบทะเลทราย
รางวัล F1 Allwyn Global Community Award ยกย่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ F1 ที่มีส่วนสนับสนุนอันโดดเด่นต่อสังคมในพื้นที่ที่พวกเขาจัดการแข่งขัน Green Our Planet เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายทางสังคมทั้งสี่ของรางวัลนี้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกในระดับท้องถิ่น ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืน
Aleš Veselý ซีอีโอของ Sazka ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Allwyn และคณะกรรมการตัดสินรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า "ที่ Allwyn แนวคิดของเราคือ "การเสี่ยงจะทำให้คุณได้รับโอกาส" และโครงการ HydroConnect ของ Green Our Planet ก็สะท้อนถึงจิตวิญญาณนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ การผสมผสานการศึกษาด้าน STEM เข้ากับเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนช่วยให้นักเรียนรุ่นเยาว์หลายพันคนได้รับทักษะสำคัญที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ขณะเดียวกันก็รับมือกับความท้าทาย เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เงินบริจาคของเราจะช่วยขยายโครงการที่ทรงพลังนี้ และส่งเสริมให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปเป็นนักนวัตกรรมและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
Ellen Jones หัวหน้าฝ่าย ESG ของ Formula 1 กรรมการตัดสินรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า "Green Our Planet โดดเด่นในสายตาคณะกรรมการ เพราะผลงานขององค์กรครอบคลุมหลาย ๆ องค์ประกอบที่เรามุ่งยกย่องด้วยรางวัลนี้ นี่เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์และให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางเชิงนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเด็ก ๆ เข้ากับความยั่งยืนและทักษะชีวิตที่สำคัญ ฉันหวังว่า สักวันหนึ่งในอนาคต งานของพวกเขาจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำความยั่งยืนและชุมชนรุ่นใหม่
Ciara Byrne จาก Green Our Planet ผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า "ที่ Green Our Planet เราเชื่อว่า เมื่อเด็กนักเรียนเรียนรู้การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร พวกเขาก็จะปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น ความมั่นใจ และสายสัมพันธ์กับโลกใบนี้ไปพร้อม ๆ กัน" การที่ Formula 1 และ Allwyn ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมระดับโลก ให้การยอมรับงานของเรา ถือเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเรา การสนับสนุนของพวกเขาจะช่วยให้เราสามารถขยายการเรียนรู้ STEM เชิงปฏิบัติและการศึกษาด้านความยั่งยืนไปสู่เด็กนักเรียนจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมพลังให้กับนักนวัตกรรมและผู้ดูแลโลกในอนาคต”
รางวัล F1® Allwyn Global Community Award ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือยาวนานหลายปีระหว่าง Formula 1 และ Allwyn สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและตอบแทนชุมชนในพื้นที่ที่พวกเขาดำเนินงาน ปีนี้มีโครงการท้องถิ่นทั้งหมดสี่โครงการ รวมถึงโครงการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ในเนเธอร์แลนด์ ออสติน และเม็กซิโก ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับเงินบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn พร้อมโอกาสเข้าชมการแข่งขัน Formula 1 Grand Prix
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
เกี่ยวกับ Allwyn
Allwyn เป็นบริษัทบันเทิงด้านเกมระดับนานาชาติที่มีธุรกิจลอตเตอรีเป็นธุรกิจหลัก ครองตำแหน่งผู้นำตลาดและมีแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ วัตถุประสงค์ของ Allwyn คือการยกระดับการเล่นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี ความปลอดภัยของผู้เล่น และการคืนสิ่งที่ดีสู่สังคมมากขึ้น ผ่านพอร์ตโฟลิโอความบันเทิงในการเล่นเกมเพื่อสันทนาการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สอบถามข้อมูลด้านสื่อ pr@allwyn.com
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Allwyn กับ Formula 1®
ความร่วมมือหลายปีกับ Formula 1® แสดงให้เห็นความพยายามที่จะสร้างการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับ Allwyn ด้วยการแข่งขันกีฬา 24 รายการทั่วโลก แฟนๆ 750 ล้านคน และผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 96 ล้านคน รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการออกอากาศและช่องทางความบันเทิงต่าง ๆ
ความร่วมมือครั้งนี้จะเสริมสร้างตำแหน่งของ Allwyn ในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนผลกระทบในชุมชนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตระดับโลกของบริษัท
ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายที่การพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความมุ่งหวังของบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสังคมในระดับโลก เนื่องจาก Allwyn และ Formula 1® ต่างมุ่งมั่นอย่างเท่าเทียมกันในการส่งเสริมแฟน ๆ และชุมชนท้องถิ่น ความร่วมมือนี้จึงทำให้ Allwyn มีโอกาสใช้ประโยชน์จากฐานแฟน ๆ นานาชาติที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของกีฬานี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ในระดับโลก
เกี่ยวกับ Formula 1®
การแข่งรถ Formula 1® เริ่มขึ้นในปี 1950 และเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ทรงเกียรติที่สุดในโลก รวมถึงซีรีส์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอีกด้วย Formula One World Championship Limited เป็นส่วนหนึ่งของ Formula 1® และถือครองลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่เพียงผู้เดียวของ FIA Formula One World Championship™ Formula 1® เป็นบริษัทในเครือของ Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตามหุ้นของกลุ่ม Formula One Group โลโก้ F1, โลโก้ F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Formula One Licensing BV ซึ่งเป็นบริษัท Formula 1 สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Formula 1 Press Office
อีเมล: f1media@f1.com
เทเลแกรม: @f1media
ดูรูปภาพประกอบการประกาศข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6c5ee49-6d9a-491b-887e-a7ee84881529