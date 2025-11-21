Green Our Planet 荣膺拉斯维加斯 F1® Allwyn 全球社区奖

2025 赛季 F1® Allwyn 全球社区奖最终花落本地可持续发展教育项目

Allwyn 提供的 10 万欧元捐款将用于扩展 Green Our Planet 组织的“HydroConnect（疏水连结）”计划——该项目通过疏水技术指导学生掌握科学、技术、工程和数学 (STEM) 知识、营养学与可持续发展理念，同时学习种植食物

拉斯维加斯, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨国博彩娱乐公司 Allwyn 与 Formula 1® 共同宣布，Green Our Planet 荣获 2025 赛季 F1® Allwyn 全球社区奖最终大奖。 这项拉斯维加斯本土倡议因其 HydroConnect（疏水连结）计划获得认可，Allwyn 将提供 10 万欧元（约合 11.7 万美元）捐款助力该计划扩展实施。

Ciara Byrne 代表获奖倡议 Green Our Planet，在 2025 年 Formula 1® 喜力拉斯维加斯大奖赛前夕，于拉斯维加斯领取 F1® Allwyn 全球社区奖。

HydroConnect（疏水连结）指导青少年在掌握 STEM 技能、营养知识及可持续农业的同时学习种植食物。 针对资源匮乏社区两大关联挑战：优质 STEM 教育资源分配不均与健康食品获取困境，Green Our Planet 通过该计划提供答案。 Green Our Planet 运营着全美规模最大的疏水种植计划，覆盖 44 个州 1400 余所学校，惠及逾 50 万名学生。 在拉斯维加斯，Green Our Planet 已与 200 多所学校建立合作。

该计划向拉斯维加斯资源匮乏社区的 32 所学校捐赠了疏水系统，这是全球最节水的耕作方式，该计划还为教师提供培训，使全美逾 24,000 名学生得以将科学知识转化为实践体验。

Formula 1 对 Green Our Planet 计划的支持形式多样。 除提供资金外，Formula 1 还担任 Green Our Planet 巨型学生农贸市场 (Giant Student Farmers Market) 的冠名赞助商，这是美国规模最大的由学生运营的农贸市场，每年在拉斯维加斯举办。 数千名学生在此展示他们在校园菜园和疏水系统中培育的农产品，这场盛会彰显了青年创业精神、可持续发展理念与社区凝聚力。 2025 年 FORMULA 1® 喜力拉斯维加斯大奖赛团队更在赛道上安装了其专属的疏水微型农场，彰显这项标志性赛事对可持续发展的坚定承诺。 这些疏水装置较传统农业节水高达 90%，在沙漠气候条件下堪称重要创新。

F1 Allwyn 全球社区奖旨在表彰 F1 赛事相关举措在举办地对社会作出的杰出贡献。 Green Our Planet 直接契合该奖项的四大社会目标，在教育、文化、福祉及可持续发展领域展现出显著的本土影响力。



Allwyn 旗下 Sazka 公司首席执行官、F1® Allwyn 全球社区奖评委 Aleš Veselý 表示：“Allwyn 的企业精神是‘勇于尝试，机遇自来’，Green Our Planet 的‘HydroConnect（疏水连结）’完美诠释了这一理念。 该项目将 STEM 教育与可持续农业相结合，不仅为数千名青少年学生提供关键的实践技能，更致力于解决粮食安全与教育资源分配不均等挑战。 我们非常高兴此次捐赠能助力扩大该倡议的社会影响力，培育未来创新者与变革者。”



Formula 1 ESG 负责人兼 F1® Allwyn 全球社区奖评委 Ellen Jones 表示：“Green Our Planet 之所以脱颖而出，在于其事业涵盖了本奖项旨在表彰的诸多要素。 这个独特项目取得了切实成果，尤其是在其创新方法方面，将儿童与可持续发展和重要的生活技能联系起来。 我衷心期待这项工作能激发未来一代可持续发展与社区领袖的成长。”

F1® Allwyn 全球社区奖得主、Green Our Planet 成员 Ciara Byrne 表示：“在 Green Our Planet，我们坚信当学生学会种植食物时，他们也在培育好奇心、建立自信，并与地球建立联结。 能得到两个全球创新的象征 (Formula 1 和 Allwyn) 对我们工作的认可，对我们而言意义非凡。 他们的支持将帮助我们把实践性的 STEM 和可持续发展教育带给更多学生，从而赋能下一代创新者和地球的守护者。”

F1® Allwyn 全球社区奖作为 Formula 1 与 Allwyn 之间多年合作关系的一部分而设立，它反映了双方的承诺，即共同致力于推动积极变革并回馈其运营所在社区。 今年共有四项地方性倡议，包括此前公布的荷兰、奥斯汀和墨西哥倡议。经评审团遴选，每项将获得 Allwyn 公司 10 万欧元捐赠，并赢得亲临 Formula 1 大奖赛现场观赛的机会。

编者按

关于 Allwyn

Allwyn 是一家跨国博彩娱乐公司，以彩票业务为核心，在欧洲和北美地区占据领先市场地位并拥有值得信赖的品牌。 其宗旨是通过聚焦创新、技术、玩家安全，并在不断扩展休闲娱乐领域中回馈更多公益事业，从而为所有人创造更优质的娱乐体验。

媒体垂询：pr@allwyn.com

关于 Allwyn 与 Formula 1® 的合作关系

与 Formula 1® 的多年合作助力 Allwyn 提升全球知名度，每年 F1 在全球举办 24 场赛事，拥有 7.5 亿粉丝和 9600 万社交媒体关注者，其影响力还覆盖广播频道和娱乐媒体。

此合作将巩固 Allwyn 作为推动全球社区影响力的国际品牌地位，进而助力其实现全球扩张计划。

此合作的核心在于制定一系列支持 Allwyn 雄心壮志的倡议，即在全球范围内成为对社会有积极贡献的企业。 由于 Allwyn 和 Formula 1® 都致力于为粉丝和当地社区赋能，此次合作将使 Allwyn 能够利用这一竞技项目不断壮大的国际粉丝群体，从而表彰那些正在带来积极变化的倡议，并在全球范围内分享这些鼓舞人心的故事。

关于 Formula 1®

Formula 1® 赛车始于 1950 年，是世界上最具声望的汽车赛事，也是全球最受欢迎的年度体育系列赛事。 Formula One World Championship Limited 隶属于 Formula 1®，并拥有 FIA Formula One World Championship™ 的独家商业权利。 Formula 1® 是 Liberty Media Corporation (NASDAQ：FWONA、FWONK、LLYVA、LLYVK) 旗下子公司，隶属于 Formula One Group 追踪股票类别。 F1 徽标、F1 FORMULA 1 徽标、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB 及相关标识均属于 Formula 1 旗下公司 Formula One Licensing BV 的商标。 版权所有，违者必究。

