Green Our Planet 在拉斯維加斯榮獲 F1® Allwyn 全球社區大獎

2025 賽季最後一場 F1® Allwyn 全球社區大獎頒給本地可持續發展教育計劃

Allwyn 捐出的 10 萬歐元將用以拓展 Green Our Planet 的「HydroConnect」課程，透過水耕技術讓學生學習種植食物，同時掌握 STEM、營養學及可持續發展概念

拉斯維加斯, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨國彩票娛樂公司 Allwyn 與 Formula 1® 共同宣佈 Green Our Planet 成為 2025 賽季最後一場 F1® Allwyn 全球社區大獎得主。 這項拉斯維加斯本地計劃憑藉其 HydroConnect 課程獲得肯定，該課程將藉著 Allwyn 10 萬歐元（相當於超過 11.7 萬美元）捐款得以擴展。

Ciara Byrne 於 2025 年 Formula 1® Heineken 拉斯維加斯格蘭披治大賽前夕，代表獲獎計劃 Green Our Planet 在拉斯維加斯接受 F1® Allwyn 全球社區大獎。

HydroConnect 教導年輕學子學習種植食物，同時掌握 STEM、營養學及可持續發展農業。 此乃 Green Our Planet 回應社區資源貧乏的對策，有助解決優質 STEM 教育與健康食物獲取機會不均的雙重困境。 Green Our Planet 推行全美最大型的水耕課程，覆蓋 44 個州份逾 1400 間學校，惠及超過 50 萬名學生。 在拉斯維加斯，Green Our Planet 與逾 200 間學校合作。

該課程已向拉斯維加斯資源匱乏社區的 32 間學校捐贈水耕系統，亦即全球最省水的耕作模式，並提供師資培訓，讓全美超過 2.4 萬學生親身體驗科學實踐。

Formula 1 對 Green Our Planet 的支持豐富而多元化。 除了資金援助，Formula 1 更擔任 Green Our Planet 巨型學生農夫市集的主辦贊助商，該市集是全美最大規模由學生營運的農夫市集，每年於拉斯維加斯舉行， 每屆都有成千上萬的學子展現在校內園圃及水耕裝置培育的收成，這場盛事彰顯青少年創業、可持續發展及社區凝聚的核心價值。 2025 年 FORMULA 1® HEINEKEN 拉斯維加斯格蘭披治大賽團隊更在賽道設置專屬疏水微農場，以實際行動表明這項標誌性賽事對可持續發展的重大承諾。 這些水耕裝置比傳統農業省水逾 90%，對沙漠氣候環境而言實為重要創新。

F1 Allwyn 全球社區大獎旨在表揚 F1 相關計劃在賽事所在地作出的社會貢獻。 Green Our Planet 緊扣獎項的四大社會宗旨，體現在教育、文化、健康及可持續發展範疇的本地影響力。



Allwyn 旗下公司 Sazka 行政總裁兼 F1® Allwyn 全球社區大獎評審 Aleš Veselý 表示：「Allwyn 的核心信念是『敢於嘗試，機會自來』，而 Green Our Planet 的 HydroConnect 課程正好體現這種精神。 融合 STEM 教學與可持續發展農業之下，成千上萬的年輕學子獲得重要的現實世界技能，並解決重重挑戰，例如糧食短缺及教育機會不平等。 我們萬分雀躍，這筆捐款將有助擴展這項意義深遠的計劃，培育未來世代的創新先鋒及變革推動者。」



Formula 1 環境、社會與公司管治 (ESG) 部門主管兼 F1® Allwyn 全球社區大獎評審 Ellen Jones 表示：「Green Our Planet 在評審中脫穎而出，因其工作觸及這個獎項希望肯定的多個核心層面。 此獨特計劃能創造實際成效，特別是以創新方式讓孩子接觸可持續發展的概念及重要的生活技能。 我期待他們的工作將有助啟迪未來世代的可持續發展及社區領袖。」

F1® Allwyn 全球社區大獎得主兼 Green Our Planet 代表 Ciara Byrne 指出：「Green Our Planet 相信當學生學習種植食物時，就能同時培育好奇心、自信心及與地球的連繫。 榮獲創新界全球兩大代表 Formula 1 及 Allwyn 的認同，對我們來說實在是無上榮耀。 他們的支援將有助我們向更多學生推展親手學習的 STEM 及可持續發展教育，啟發新世代的創新人才及地球守護者。」

創立 F1® Allwyn Global Community Award 是 Formula 1 與 Allwyn 多年來合作關係的其中一部分，體現雙方致力推動積極變革、回饋營運所在社區的共同理念。 今年共有四項本地計劃——包括早前已公佈的荷蘭、奧斯汀及墨西哥項目——獲評審選中，各得 Allwyn 10 萬歐元捐款及親身感受 Formula 1 格蘭披治大賽的機會。

