AB „KN Energies“ 2025 m. 9 mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „KN Energies“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia 9 mėnesių, pasibaigusių 2025 m. rugsėjo 30 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.
Pagrindiniai 2025 m. 1-9 mėn. finansiniai rodikliai:
|mln. Eur
|Grupė
|Bendrovė
|2025 m.
1-9 mėn.
|2024 m.
1-9 mėn.
|2025 m.
1-9 mėn.
|2024 m.
1-9 mėn.
|Pardavimo pajamos
|76,7
|68,0
|72,8
|65,0
|EBITDA
|40,9
|36,9
|38,8
|35,3
|Grynasis pelnas (nuostoliai)
|13,2
|11,9
|11,6
|10,7
|Koreguotas* grynasis pelnas (nuostoliai)
|13,2
|12,4
|11,6
|11,2
Vadovybės komentaras:
Skystųjų energijos produktų krova išliko stabili ir ataskaitiniu periodu siekė 2 701 tūkst. tonų, (2024 m. 1-9 mėn. - 2 709 tūkst. tonų). 2025 m. 1-9 mėn. skystųjų energijos produktų terminalų pajamos sudaro 21,9 mln. EUR ir yra 4 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. (21,1 mln. EUR). Pajamų augimą užtikrino stabili produktų krova bei didesnės pajamos iš talpyklų nuomos ir skystųjų energijos produktų saugojimo paslaugų.
Klaipėdos SGD terminalo vidutinis užimtumas 2025 m. 1-9 mėn. siekė 64 proc. (49 proc. 2024 m. 1-9 mėn.), tuo tarpu remiantis GIE ALSI duomenimis, vidutinis Europos SGD terminalų užimtumas už minėtą laikotarpį siekė 51 proc. (43 proc. 2024 m. 1-9 mėn.). Terminalo išdujinimo ir perkrovos apimtys ataskaitiniu laikotarpiu siekia 23,8 TWh ir yra 4,9 TWh didesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. (18,9 TWh). Reguliuojamos SGD veiklos segmento pajamos 2025 m. pirmus 9 mėnesius siekia 45,6 mln. EUR ir lyginant su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, yra 19 proc. didesnės (38,4 mln. EUR).
Pajamos iš komercinės SGD veiklos per 2025 m. 1-9 mėn. siekia 9,2 mln. EUR ir yra didesnės lyginant su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu (8,5 mln. EUR). Sėkmingą pajamų augimą užtikrino SGD projektų veikla užsienyje, terminalų operavimas Brazilijoje ir Vokietijoje bei plėtojama Klaipėdos SGD vertės grandinė. Svarbu paminėti, kad ataskaitinio laikotarpio finansiniuose rezultatuose įtrauktas 0,19 mln. EUR atidėjimas dėl galimos pretenzijos iš kliento.
Be pagrindinių veiklų, KN toliau nuosekliai tęsia naujųjų energijos produktų krovos projektų plėtrą. Šiais metais Bendrovė užsitikrino 3 mln. EUR subsidiją skystojo CO₂ terminalo techninėms, aplinkosauginėms ir komercinėms studijoms atlikti. Parengta pirmoji techninė studija, sudaranti pagrindą tolimesniems vertinimams ir analizėms, reikalingiems priimant galutinį investicinį sprendimą. Bendrovė palaiko aktyvius ryšius su vertės grandinės partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat atliko rinkos konsultaciją dėl planuojamos infrastruktūros naudojimo. Papildomai šiemet atlikta vandenilio ir jo junginių darbų saugos bei aplinkosauginių reikalavimų analizė, susijusi su šių produktų saugojimo ir krovos infrastruktūros vystymu. Tęsiamas bendradarbiavimas su potencialiais vandenilio ir jo junginių gamintojais, siekiant įvertinti galimybes būsimiems projektams.
*Pastaba: iki 2024 m. pab. KN naudojo koreguotus veiklos rodiklius, siekiant geriau atskleisti Grupės ir Bendrovės finansinius rodiklius. Dėl TFAS 16 apskaitos standarto įtakos Grupės ir Bendrovės grynojo pelno (nuostolių) rodiklis buvo perskaičiuojamas eliminuojant: 1) nerealizuotų užsienio valiutos kursų, atsirandančių dėl TFAS 16 reikalavimų, poveikį, 2) atitinkamo atidėtojo pelno mokesčio, atsirandančio iš valiutų kursų, poveikį ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį. Nuo 2025 m., po FSRU nuosavybės teisių perdavimo KN, koreguoto grynojo pelno rodikliai nebėra aktualūs. Tačiau siekiant palyginamumo ir skaidrumo, istoriniai duomenys, įskaitant koreguoto grynojo pelno rodiklius, yra toliau pateikiami.
Pridedama:
- AB „KN Energies“ neaudituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. rugsėjo 30 d.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772.
Priedas