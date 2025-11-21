Refinansiering af variabelt forrentede lån - Nykredit realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen og pressen
21. november 2025
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. januar 2026.
Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
|Cibor-lån
|Cita-lån
|ISIN
|DK000955108-7
|DK000955094-9
|Reference rente
|Cibor6M
|Cita6M
|Kapital center
|G (RO)
|H (SDO)
|Serie betegnelse
|32G
|32H
|Konverterbar
|Nej
|Nej
|Auktions resultater
|Salg
|DKK 4.750 mio.
|DKK 15.750 mio.
|Bud
|DKK 9.383 mio.
|DKK 38.032 mio.
|Rentetillæg
|-0,03%
|+0,52%
|Kurs
|100,20
|100,20
|Øvrig information
|Udløb
|01-07-2028
|01-01-2029
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Morten Søby Willendrup på telefon 44 55 16 92.
Vedhæftet fil