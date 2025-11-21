Refinansiering af variabelt forrentede lån - Nykredit realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen og pressen

21. november 2025



Refinansiering af variabelt forrentede lån

Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. januar 2026.



Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.

Cibor-lån Cita-lån ISIN DK000955108-7 DK000955094-9 Reference rente Cibor6M Cita6M Kapital center G (RO) H (SDO) Serie betegnelse 32G 32H Konverterbar Nej Nej Auktions resultater Salg DKK 4.750 mio. DKK 15.750 mio. Bud DKK 9.383 mio. DKK 38.032 mio. Rentetillæg -0,03% +0,52% Kurs 100,20 100,20 Øvrig information Udløb 01-07-2028 01-01-2029

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Morten Søby Willendrup på telefon 44 55 16 92.

Vedhæftet fil