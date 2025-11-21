VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : APPORT SOUS LICENCE DE LA MARQUE POMPADOUR A VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

Reims, le 21 novembre 2025

Le 1er octobre, Vranken-Pommery Monopole a fait le choix de retenir l’offre du Groupe Lanson-BCC qui présentait plus d’intérêt que celle de la Compagnie Vranken pour la vente de la marque Heidsieck & Co Monopole.

Afin de donner des moyens supplémentaires à Vranken-Pommery Monopole, de renforcer son développement commercial sur le segment premium, et de lui fournir un diviseur de charges, la Compagnie Vranken a pris la décision de lui apporter sous licence la marque Pompadour avec un début de commercialisation fin 2025. Vranken-Pommery Monopole conservera les stocks y afférents.

Maison Pompadour est la première nouvelle Maison de Champagne du 21ème siècle. Porté par sa collection unique de Millésimes de Réserves issus des Clos Pompadour, le Champagne Pompadour se démarque par sa singularité et incarne une vision résolument moderne du Champagne pour les amateurs du monde entier.

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Pompadour, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo

les Camargues, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Château La Gordonne

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

