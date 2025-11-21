Crakmedia est nommée parmi les meilleurs lieux de travail au Québec par Great Place to Work®





QUÉBEC, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia, leader québécois en marketing numérique de performance, s’est taillé une place dans le classement Meilleurs lieux de travail au Québec de Great Place to Work Canada.

Crakmedia a obtenu la certification Great Place to Work en avril dernier, et a eu l’honneur d’être incluse en juin dans la liste des Meilleurs lieux de travail Canada dans la publicité et le marketing. C’est cette fois à l’échelle provinciale qu’elle s’est distinguée lors du récent gala Great Place to Work Canada.

L’entreprise de marketing, l’une des 300 plus importantes PME au Québec, s’est démarquée à plusieurs reprises par le passé pour ses pratiques en expérience employé, son innovation technologique et sa croissance remarquable.

« Nous sommes très fiers de notre culture d’entreprise et de l’expérience que nous offrons à nos employé(e)s. Great Place to Work est l’une des seules certifications basées uniquement sur l’avis des employés, c’est donc encore plus significatif pour nous d’obtenir cette nouvelle reconnaissance et de voir que nous sommes parmi les meilleurs au Québec », déclare Geneviève Émond, directrice Culture et expérience employé.

La distinction Meilleurs lieux de travail au Québec a été remise aux entreprises québécoises certifiées Great Place to Work Canada qui se démarquent particulièrement par un taux de recommandation très élevé à l’issue d’un sondage anonyme mené auprès de l’ensemble des employés dans les 12 derniers mois.

Consulter le classement complet Meilleurs lieux de travail du Québec : greatplacetowork.ca/best-workplaces-in-quebec

À PROPOS DE CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations : crakmedia.com

À PROPOS DE GREAT PLACE TO WORK

En tant qu’autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, Great Place To Work® apporte 30 ans de recherche et de données révolutionnaires pour aider chaque lieu à devenir un endroit où il fait bon travailler pour tous. Leur plateforme propriétaire et leur Modèle For All™ aident les entreprises à évaluer l’expérience de chaque employé. Les lieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place To Work Certified™ et certains se méritent une place sur une liste Best Workplaces™.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

Caroline Perron

Responsable des relations publiques

cperron@crakmedia.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5db2dcc5-fd1b-4dc7-96c3-5a9ba6f494b1