Ninepoint 2024 Short Duration Flow-Through Limited Partnership II annonce une opération de roulement et une dissolution

TORONTO, 21 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») a annoncé que Ninepoint 2024 Short Duration Flow-Through Limited Partnership II (la « Société en commandite ») procédera à un transfert à imposition différée des actifs de la Société en commandite dans la Catégorie de fonds ressources Ninepoint, une catégorie d’actions de Fonds de société Ninepoint inc., une société de fonds communs de placement à capital variable (l’« Opération de roulement des fonds communs de placement »).

En échange des actifs de la Société en commandite, la Catégorie de fonds ressources Ninepoint émettra des actions de série A et de série F à la Société en commandite, qui seront distribuées à ses commanditaires en échange de leurs parts de catégorie A et de catégorie F de la Société en commandite. Les commanditaires recevront des actions de la Catégorie de fonds ressources Ninepoint d’une valeur égale à la valeur des parts de la Société en commandite qu’ils détiennent en échange de ces parts. L’Opération de roulement des fonds communs de placement aura lieu le 6 février 2026 ou vers cette date, après la fermeture des bureaux. La Société en commandite sera dissoute le 31 mars 2026 ou vers cette date.

L’objectif de placement de la Catégorie de fonds ressources Ninepoint est d’atteindre une croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans des actions et dans des titres apparentés de sociétés au Canada et dans le monde entier participant directement ou indirectement aux activités du secteur des ressources naturelles. Ninepoint est le gestionnaire de la Société en commandite et de la Catégorie de fonds ressources Ninepoint.

Des renseignements supplémentaires sur la Catégorie de fonds ressources Ninepoint sont offerts dans le prospectus simplifié du fonds sur les sites www.sedarplus.ca et www.ninepoint.com.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend » et « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à une société en commandite. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de la Société en commandite et de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que la Société en commandite et Ninepoint estiment que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni la Société en commandite ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.