Bitget 透過社區主導的捐贈活動支持宿霧北部的地震救援

維多利亞，塞舌爾, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget 透過與 The Ascent Project 並肩合作，發起了一項捐贈活動，對近期菲律賓宿霧北部 6.9 級地震受災社區施以援助。 該項舉措為受災嚴重的博戈市（Bogo City）及聖雷米希奧（San Remigio）的 118 名居民提供了必要的救援物資。

這場地震是數十年來宿霧北部發生最強烈的震災，在該地區造成廣泛破壞，令數以千計的人流離失所，當地基建設施亦遭受嚴重破壞。 為此，Bitget 資助了一項價值 100,000 菲律賓披索（PHP）的救援行動，向一百多個仍處於災後重建的家庭分發了食物包、衛生用品套裝及其他必需日用品。

在 The Ascent Project 的帶領及當地義工的支援下，救濟行動於 11 月 2 日展開。 救援團隊與描籠涯（barangay，即當地最小行政區）官員協調找出受災家庭，確保援助物資送到有最迫切需要的人手中。 許多家庭仍然無法穩定獲得電力和清潔用水，而救援物資正好來得及時，因為天氣預報表示另一場風暴即將來臨。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「我向那些在這段艱難時刻苦苦掙扎的人致以衷心慰問。 我們在宿霧的社群協助我們與需要援助的人共渡難關，並希望給予支援，繼續建立起彼此間的信任。」

此次捐贈是透過 Bitget 本地交易社群發起的，該社群乃 Bitget 在東南亞運作時間最長的基層組織之一，體現了 Bitget 直接與用戶社群合作，辨識有緊急需要的環節並及時予以支援。

該計劃亦為 Bitget 更廣泛全球影響力策略的一部分，當中包括與聯合國兒童基金會（UNICEF）等機構建立長期合作夥伴關係，旨在到 2027 年或之前，為超過 100 萬名年青人提供數碼及區塊鏈教育。

隨著宿霧北部地區的重建工作持續進行，Bitget 及其菲律賓社區合作夥伴正在評估以更多方式，為災後重建工作提供協助與支援。 該全景交易所仍將致力於拓展在交易平台以外的影響力，為極需協助的社群提供實際有效的支援。

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

