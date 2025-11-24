Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 24 November 2025 – 07.00 uur CET

Fagron versterkt leiderschap in de EMEA-regio met overnames in Polen en Hongarije en kondigt belangrijke ontwikkelingen aan voor de Noord-Amerikaanse activiteiten

Fagron, wereldwijd marktleider in farmaceutische bereidingen, heeft zijn positie in de EMEA-regio versterkt door de overname van een klantenportefeuille van Amara (Polen) en het bedrijf Magilab (Hongarije). Deze transacties ondersteunen Fagron’s strategie om te diversifiëren in dynamische markten en onderstrepen de gedisciplineerde M&A-aanpak als drijvende kracht achter duurzame groei. Met deze acquisities heeft Fagron dit jaar tien overnames gerealiseerd, waarmee het bedrijf zijn reputatie als gedisciplineerde overnemer bevestigt.

Gezamenlijk zullen deze bedrijven naar verwachting een jaarlijkse omzet van mid-teens (€m) genereren, met een EBITDA-marge boven de huidige groepsmarge van Fagron. De gecombineerde aankoopprijs bedraagt ongeveer €26 miljoen.

Daarnaast hebben we een nieuwe kredietfaciliteit in Amerikaanse dollars met verlengde looptijden en tegen aantrekkelijke voorwaarden veiliggesteld. Dit zal onze groeidoelstellingen in Noord-Amerika verder ondersteunen. We zijn zeer verheugd dat we deze mijlpaal hebben bereikt, wat onze financiële flexibiliteit en langetermijnstrategie verder versterkt.

Het bedrijf heeft ook een licentie ontvangen voor de Fagron Sterile Services (“FSS”)-faciliteit in Boston van de California State Board of Pharmacy, waardoor het bereidingen naar die staat kan verzenden en onze aanwezigheid in een van de grootste en strengst gereguleerde gezondheidszorgmarkten in de VS versterkt.

Amara

Amara is een belangrijke speler in de sector van farmaceutische bereidingen en levert grondstoffen in Polen. Het bedrijf heeft meer dan dertig jaar ervaring en beschikt over diverse actieve registraties, wat een vereiste is om op de Poolse markt te mogen opereren. De klantenportefeuille van Amara is een aanvulling op het bestaande aanbod van Fagron Polen en biedt aanzienlijke synergievoordelen door operationele schaalvergroting.

Magilab

Magilab is een gerenommeerd merk en een gespecialiseerde speler in het ziekenhuisfarmacie-segment van de Hongaarse markt voor farmaceutische grondstoffen. Door deze overname verstevigt Fagron zijn positie in een markt waar veel farmaceutische bereidingen per hoofd van de bevolking plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om efficiënter te werken en schaalvoordelen te realiseren.

Nieuwe kredietfaciliteit

Fagron heeft een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten met PGIM, waarmee het bedrijf toegang krijgt tot maximaal $225 miljoen voor een periode tot 15 jaar. Hiervan is $125 miljoen opgenomen, met een looptijd van maximaal 12 jaar en gemiddeld 10 jaar. Deze nieuwe financiering vult de bestaande bankfaciliteit van €575 miljoen aan. En biedt tevens financiering in lokale valuta, verlengt onze looptijden, zorgt voor een gezonde en gediversifieerde toegang tot verschillende financieringsbronnen en geeft Fagron voldoende flexibiliteit om de rijke M&A-pijplijn te financieren die we willen uitvoeren volgens strikte, waarde-verhogende criteria.

Licentie-update

De California State Board of Pharmacy heeft de licentie verleend aan FSS Boston, Massachusetts, om samengestelde medicatie naar die staat te verzenden, een belangrijke mijlpaal voor het versterken van een geïntegreerde operatie bij FSS, samen met onze faciliteit in Wichita, Kansas, waarmee het hele land wordt bediend. Deze vergunning zal naar verwachting ook extra kansen bieden bij belangrijke klanten in Californië.

Na het verlenen van deze licentie mogen alle 503B-faciliteiten van Fagron in de VS naar Californië verzenden.

Rafael Padilla, CEO of Fagron, licht toe:

“De overnames van Amara en Magilab zijn belangrijke stappen om ons leiderschap in dynamische EMEA-markten te versterken en ondersteunen onze ambitie om onze wereldwijde positie in het B&E-segment verder uit te bouwen.

In Noord-Amerika boeken we aanzienlijke vooruitgang door de benodigde financiering veilig te stellen tegen aantrekkelijke voorwaarden om onze groeidoelstellingen te ondersteunen. Daarnaast stelt het verkrijgen van de licentie voor onze FSS-faciliteit in Boston ons in staat om onze FSS-operatie in de VS volledig te integreren, onze aanwezigheid in een van de grootste en strengst gereguleerde gezondheidszorgmarkten van het land te versterken en belangrijke kansen te creëren bij nieuwe klanten. Daarnaast zal de aangekondigde overname van UCP Fagron’s positie in Californië verder versterken via een 503A farmaceutische bereider die gespecialiseerd is in het gezondheids- en welzijnssegment.

Wij zijn verheugd vandaag onze inzet te kunnen benadrukken voor gedisciplineerde overnames, operational excellence en een zorgvuldig beheer van onze balans — essentiële voorwaarden voor duurzame groei en langdurig succes.”

Financiële kalender 2025

12 februari 2026 Jaarresultaten 2025

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Aandeelhoudersvergadering 2025

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische compounding en zich richt op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht prevaleert de Nederlandse versie.

