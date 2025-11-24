Hepsor AS-i võlakirjade pakkumise tulemused

Reedel, 21. novembril 2025, lõppes Hepsor AS-i (registrikood 12099216, aadress Järvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti; Hepsor) võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Hepsori 20 miljoni eurose võlakirjaprogrammi esimese seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 10. novembril 2025 kinnitatud põhiprospekti alusel.

Pakkumise raames pakkus Hepsor kuni 6 000 võlakirja EUR 9,50 Hepsor AS võlakiri 25-2028 nimiväärtusega 1 000 eurot, lunastustähtajaga 26. november 2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9,50% aastas (esimene intressimakse tehakse 26. veebruar 2026). Pakkumise ülemärkimise korral oli Hepsoril õigus Pakkumise mahtu 2 000 võlakirja võrra suurendada. Pakkumine oli suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Pakkumisest võttis osa 1 079 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 8,5 miljoni euro eest, sellest 6,2 miljonit eurot ehk 72,8% Eestis, 2,1 miljonit eurot ehk 24,6% Lätis ja 0,2 miljonit ehk 2,6 % Leedus. Esimese seeria Pakkumise baasmaht summas 6 miljonit eurot märgiti 1,4 kordselt üle. Hepsor kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 2 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 8 miljoni euroni.

Võlakirjade jaotamisel otsustas Hepsori juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti; Allokatsioonis eelistati Hepsor AS aktsionäre, kes olid 11.11.2025 tööpäeva lõpu seisuga aktsionärid. Lisaks eelistati Hepsori töötajaid ja institutsionaalseid investoreid. Eelistatud investoritele jaotati 100% nende poolt märgitud kogusest, mis moodustas kokku 14% kõigist jaotatud võlakirjadest;

Kõikidele teistele investoritele jaotati 87,5% nende poolt märgitud kogusest, kuid mitte vähem kui 10 võlakirja;

Komakohtadega võlakirjade arv ümardati ülespoole lähima täisarvuni.

Hepsori juhatuse liige Martti Krass: „Soovin tänada kõiki investoreid, kes usaldavad meie visiooni ja toetavad meie kasvusihte. Teie usaldus annab meile kindlustunde jätkata ambitsioonikate eesmärkide elluviimist, et luua oma kinnisvara arendusprojektidega pikaajalist väärtust.“

LHV Panga võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse hinnangul peegeldas emissioon tugevat investorite usaldust Hepsori vastu: „Investorite roadshow ajal oli tunda usaldust börsiettevõtte Hepsori vastu – seda kinnitab ka enam kui tuhandest investorist koosnev ring, kes otsustas Hepsori võlakirjadesse investeerida. Eriti hea meel on näha Läti investorite aktiivsust, kes märkisid üle kahe miljoni euro väärtuses Hepsori võlakirju. Läti investorkohtumistel jäi positiivne mulje, et kohalikud investorid ja potentsiaalsed koduostjad tervitavad Hepsorit kui kvaliteetsete kodude arendajat Riias. Usun, et programmi alt järgnevate seeriate kontekstis peitub Lätis märkimisväärne potentsiaal ja investorite huvi Hepsori võlakirjade vastu,“ kommenteeris Kalmus

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 26. novembril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 27. november 2025 või sellele lähedane kuupäev.

Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Hepsor AS võlakirja investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus.

Avalduse vorm on kättesaadav Hepsor AS kodulehel: https://hepsor.ee/investorile/volakirjad/

Avaldus tuleb esitada vaid ühe korra ja hiljemalt kaks tööpäeva enne intressimakse kuupäeva, hiljem esitatud avaldus võetakse arvesse alles järgneval intressimakse kuupäeval. Hepsor võlakirja intressimaksed teostatakse kvartaalselt 26. veebruar, 26. mai, 26. august ja 26. november.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Hepsori võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Hepsori võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.