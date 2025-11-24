Ledende medarbejderes transaktioner

 | Source: BioPorto A/S BioPorto A/S

24. november 2025
Meddelelse nr. 28

                                                                        

Ledende medarbejderes transaktioner

I forbindelse med gennemførelsen af BioPorto A/S' rettede emission, som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 27, har BioPorto A/S i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget indberetning af nedenstående transaktioner vedrørende aktier i BioPorto A/S foretaget af personer med ledelsesansvar i BioPorto A/S og/eller nærtstående til disse.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
a)   NavnJens Due Olsen
2 Årsag til indberetningen 
a)   Stilling/titelFormand for bestyrelsen i BioPorto A/S
b)   Første indberetning/ændringFørste indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
a)   NavnBioPorto A/S
b)   LEI-kode5299004SWFL5JAN4W830
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
a)   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikations kode		Aktier

ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619).
b)   Transaktionens artTegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission
c)   Pris(er) og mængde(r)Pris: DKK 1,072, mængde: 2.798.507
d)   Aggregerede oplysningerGennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072

Samlet antal aktier: 2.798.507

Samlet pris: 2.999.999,50
e)   Dato for transaktionen2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET)
f)   Sted for transaktionenUden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
a)   NavnHenrik Juuel
2 Årsag til indberetningen 
a)   Stilling/titelNæstformand for bestyrelsen i BioPorto A/S
b)   Første indberetning/ændringFørste indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
a)   NavnBioPorto A/S
b)   LEI-kode5299004SWFL5JAN4W830
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
a)   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikations kode		Aktier

ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619).
b)   Transaktionens artTegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission
c)   Pris(er) og mængde(r)Pris: DKK 1,072, mængde: 93.283
d)   Aggregerede oplysningerGennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072

Samlet antal aktier: 93.283

Samlet pris: 99.999,38
e)   Dato for transaktionen2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET)
f)   Sted for transaktionenUden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
a)   NavnMats Thorén
2 Årsag til indberetningen 
a)   Stilling/titelMedlem af bestyrelsen i BioPorto A/S
b)   Første indberetning/ændringFørste indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
a)   NavnBioPorto A/S
b)   LEI-kode5299004SWFL5JAN4W830
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
a)   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikations kode		Aktier

ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619).
b)   Transaktionens artTegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission
c)   Pris(er) og mængde(r)Pris: DKK 1,072, mængde: 233.208
d)   Aggregerede oplysningerGennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072

Samlet antal aktier: 233.208

Samlet pris: 249.998,98
e)   Dato for transaktionen2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET)
f)   Sted for transaktionenUden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
a)   NavnCarsten Buhl
2 Årsag til indberetningen 
a)   Stilling/titelChief Executive Officer i BioPorto A/S
b)   Første indberetning/ændringFørste indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
a)   NavnBioPorto A/S
b)   LEI-kode5299004SWFL5JAN4W830
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
a)   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikations kode		Aktier

ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619).
b)   Transaktionens artTegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission
c)   Pris(er) og mængde(r)Pris: DKK 1,072, mængde: 1.399.253
d)   Aggregerede oplysningerGennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072

Samlet antal aktier: 1.399.253

Samlet pris: 1.499.999,22
e)   Dato for transaktionen2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET)
f)   Sted for transaktionenUden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
a)   NavnNiels Høy Nielsen
2 Årsag til indberetningen 
a)   Stilling/titelChief Financial Officer i BioPorto A/S
b)   Første indberetning/ændringFørste indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
a)   NavnBioPorto A/S
b)   LEI-kode5299004SWFL5JAN4W830
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
a)   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikations kode		Aktier

ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619).
b)   Transaktionens artTegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission
c)   Pris(er) og mængde(r)Pris: DKK 1,072, mængde: 233.208
d)   Aggregerede oplysningerGennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072

Samlet antal aktier: 233.208

Samlet pris: 249.998,98
e)   Dato for transaktionen2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET)
f)   Sted for transaktionenUden for en markedsplads


1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
a)   NavnGry Husby Larsen
2 Årsag til indberetningen 
a)   Stilling/titelChief Legal Officer i BioPorto A/S
b)   Første indberetning/ændringFørste indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
a)   NavnBioPorto A/S
b)   LEI-kode5299004SWFL5JAN4W830
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
a)   Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikations kode		Aktier

ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619).
b)   Transaktionens artTegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission
c)   Pris(er) og mængde(r)Pris: DKK 1,072, mængde: 233.208
d)   Aggregerede oplysningerGennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072

Samlet antal aktier: 233.208

Samlet pris: 249.998,98
e)   Dato for transaktionen2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET)
f)   Sted for transaktionenUden for en markedsplads

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.
For at modtage BioPortos selskabsmeddelelser, pressemeddelelser, nyhedsbreve og anden forretningsrelevant information bedes du tilmelde dig på https://bioporto.com/investor-contact/.

For investorforespørgsler, kontakt venligst  

Niels Høy Nielsen, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 45290000

Om BioPorto  

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.   

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.   

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.   

  

Vedhæftet fil


Attachments

2025 11 24 - Announcement No 28 - DK

Recommended Reading