24. november 2025

Meddelelse nr. 28

Ledende medarbejderes transaktioner

I forbindelse med gennemførelsen af BioPorto A/S' rettede emission, som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 27, har BioPorto A/S i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget indberetning af nedenstående transaktioner vedrørende aktier i BioPorto A/S foretaget af personer med ledelsesansvar i BioPorto A/S og/eller nærtstående til disse.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Jens Due Olsen 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Formand for bestyrelsen i BioPorto A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn BioPorto A/S b) LEI-kode 5299004SWFL5JAN4W830 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikations kode Aktier



ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619). b) Transaktionens art Tegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission c) Pris(er) og mængde(r) Pris: DKK 1,072, mængde: 2.798.507 d) Aggregerede oplysninger Gennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072



Samlet antal aktier: 2.798.507



Samlet pris: 2.999.999,50 e) Dato for transaktionen 2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET) f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Henrik Juuel 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Næstformand for bestyrelsen i BioPorto A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn BioPorto A/S b) LEI-kode 5299004SWFL5JAN4W830 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikations kode Aktier



ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619). b) Transaktionens art Tegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission c) Pris(er) og mængde(r) Pris: DKK 1,072, mængde: 93.283 d) Aggregerede oplysninger Gennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072



Samlet antal aktier: 93.283



Samlet pris: 99.999,38 e) Dato for transaktionen 2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET) f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Mats Thorén 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen i BioPorto A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn BioPorto A/S b) LEI-kode 5299004SWFL5JAN4W830 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikations kode Aktier



ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619). b) Transaktionens art Tegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission c) Pris(er) og mængde(r) Pris: DKK 1,072, mængde: 233.208 d) Aggregerede oplysninger Gennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072



Samlet antal aktier: 233.208



Samlet pris: 249.998,98 e) Dato for transaktionen 2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET) f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Carsten Buhl 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Chief Executive Officer i BioPorto A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn BioPorto A/S b) LEI-kode 5299004SWFL5JAN4W830 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikations kode Aktier



ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619). b) Transaktionens art Tegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission c) Pris(er) og mængde(r) Pris: DKK 1,072, mængde: 1.399.253 d) Aggregerede oplysninger Gennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072



Samlet antal aktier: 1.399.253



Samlet pris: 1.499.999,22 e) Dato for transaktionen 2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET) f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Niels Høy Nielsen 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Chief Financial Officer i BioPorto A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn BioPorto A/S b) LEI-kode 5299004SWFL5JAN4W830 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikations kode Aktier



ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619). b) Transaktionens art Tegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission c) Pris(er) og mængde(r) Pris: DKK 1,072, mængde: 233.208 d) Aggregerede oplysninger Gennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072



Samlet antal aktier: 233.208



Samlet pris: 249.998,98 e) Dato for transaktionen 2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET) f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Gry Husby Larsen 2 Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Chief Legal Officer i BioPorto A/S b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn BioPorto A/S b) LEI-kode 5299004SWFL5JAN4W830 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument ii) hver type transaktion iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikations kode Aktier



ISIN-kode DK0064642466 (sammenlægges med permanent ISIN-kode DK0011048619). b) Transaktionens art Tegning af nye aktier i forbindelse med rettet emission c) Pris(er) og mængde(r) Pris: DKK 1,072, mængde: 233.208 d) Aggregerede oplysninger Gennemsnitlig pris pr. aktie: DKK 1,072



Samlet antal aktier: 233.208



Samlet pris: 249.998,98 e) Dato for transaktionen 2025-11-24, kl. 7.13 UTC (8.13 CET) f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads

Dette er en oversættelse af den engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser har den engelske version forrang.

