‘From Risk to Rigor: Tools That Build Better Traders’ (모험적 거래에서 체계적 거래로: 보다 뛰어난 트레이더 양성을 위한 툴) Axi, 블룸버그와 함께하는 제2차 캠페인 공개

시드니, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 FX 및 CFD 브로커 선두업체인 Axi는 블룸버그(Bloomberg)와 함께하는 두 번째 단계의 캠페인 ‘From Risk to Rigor: Tools That Build Better Traders’를 시작했다고 발표했다.

Axi의 Axi Select 총괄 책임자인 그레그 루빈(Greg Rubin)은 이번 소식과 관련해 “블룸버그가 당사의 4부작 캠페인 중 두 번째 시리즈를 공개하게 되어 매우 기쁜 마음이다. 이번 캠페인은 Axi Select가 트레이더들이 장기적인 잠재력을 실현할 수 있도록 돕는 데 얼마나 헌신하고 있는지를 보여준다. Axi Select는 등록비나 멤버십 비용을 부과하지 않지만, 장기적 성장을 이루기 위해서는 인내심과 꾸준함, 지속적인 노력이 필요하다. 이번 캠페인의 두 번째 파트는 우리의 접근 방식이 시간이 지날수록 어떻게 지속 가능한 잠재력으로 이어지는지를 보여줄 수 있는 중요한 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

Axi와 블룸버그의 협업의 일환으로 진행되는 이번 시리즈는 총 4부작으로 구성되며 Axi의 시그니처 자본 배분 프로그램인 Axi Select를 소개하는 내용을 소개하고 있다. 첫 번째 기사가 나간 이후 두 번째 연재 기사도 현재 공개되었다. 해당 프로그램은 의욕적인 트레이더들에게 최대 100만 달러의 운용 자금에 접근하고, 수익의 최대 80%까지 가져갈 수 있는 기회를 제공하며, 등록비나 월 이용료는 전혀 없는 게 특징이다. Axi Select의 핵심 요소로는 스탠더드 혹은 프로 라이브 계정 사용, 제한 없는 트레이딩 조건, 전용 트레이딩 룸 등이 있으며, 모두 트레이더의 성장 속도를 높이고 장기적 잠재력을 극대화하도록 설계됐다.

최근 Axi는 ADVFN International Financial Awards에서 ‘최고의 펀디드 트레이더 프로그램(Best Funded Trader Program)’ 상을 받았으며, Finance Feeds로부터 ‘가장 혁신적인 프롭 트레이딩 회사(Most Innovative Proprietary Trading Firm)’ 상*을 수상했다.

Axi Select에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다. 블룸버그 기사는 여기에서 읽을 수 있다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 회사이다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD 상품을 제공한다.

Axi에 대한 추가 정보나 공식 코멘트가 필요하면 다음 이메일로 문의할 수 있다: mediaenquiries@axi.com

Axi Select 프로그램은 AxiTrader LLC의 고객에게만 제공된다. CFD는 높은 투자 손실 위험을 수반한다. 이 콘텐츠는 지역에 따라 제공되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 서비스 약관(Terms of Service)을 참조하길 바란다. 스탠더드 거래 수수료와 최소 예치금 요건이 적용된다.

*해당 상은 Axi 그룹 계열사(Axi Group of Companies)에 수여된 것이다.