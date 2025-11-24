Eslovenia lanza el visado para nómadas digitales: una puerta de entrada al oasis verde de Europa, lleno de cultura, naturaleza e innovación

LIUBLIANA, Eslovenia, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 21 de noviembre de 2025, Eslovenia lanzará su nuevo visado para nómadas digitales, que invita a los trabajadores remotos a permanecer y trabajar en el país durante un máximo de un año. Con su naturaleza prístina, su cultura y su moderna infraestructura digital, Eslovenia ofrece un entorno ideal para una vida productiva y equilibrada. La Oficina de Turismo de Eslovenia ha lanzado una página web específica con toda la información esencial para los futuros solicitantes.

Eslovenia, a menudo descrita como el corazón verde de Europa, es una tierra donde la belleza natural está siempre a pocos pasos. Dos tercios del país están cubiertos por bosques y un tercio de su territorio está protegido. Cumbres alpinas, lagos cristalinos, viñedos centenarios, costas mediterráneas bañadas por el sol y ondulantes colinas verdes conviven en distancias cortas, lo que convierte a Eslovenia en el lugar perfecto para los nómadas digitales y los trabajadores remotos.

Las ciudades de Eslovenia (Liubliana, Maribor, Koper, Celje y otras) combinan el encanto histórico con la creatividad contemporánea. Liubliana, orgullosa Capital Verde Europea, encanta a los visitantes con sus calles peatonales, sus tranquilas riberas, su vibrante vida cultural y sus abundantes espacios verdes. La tradición culinaria está muy arraigada en todo el país, con influencias de las regiones alpinas, mediterráneas y panónicas que se fusionan en una rica identidad gastronómica. Desde los mercados locales hasta los restaurantes con estrellas Michelin, Eslovenia celebra los sabores auténticos y las prácticas sostenibles.

Si bien Eslovenia posee una gran belleza natural, sigue siendo una nación moderna, conectada e impulsada por la innovación. El acceso a internet de alta velocidad cubre casi todo el país, mientras que los espacios de coworking, los parques tecnológicos y los centros de empresas emergentes fomentan la colaboración y el crecimiento profesional. Según el Índice de Paz Mundial (IPG), Eslovenia ha mantenido de forma constante su posición como uno de los países más seguros del mundo. En 2025, logró la impresionante novena posición.

Una de las mayores fortalezas de Eslovenia radica en su notable concentración. En solo una hora, los viajeros pueden pasar de las animadas calles de Liubliana a los senderos alpinos o a las costas del Adriático, y en dos horas, a las onduladas regiones vinícolas del este. Esta conveniencia geográfica permite a los trabajadores remotos disfrutar de un estilo de vida en el que el ocio y la exploración complementan de forma natural las rutinas profesionales.

Eslovenia, sede de empresas innovadoras reconocidas a nivel mundial como Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately y Juicy Marbles, encarna un espíritu de futuro basado en la tradición, la naturaleza y la comunidad.

Con el nuevo visado para nómadas digitales, Eslovenia da una cálida bienvenida a los trabajadores remotos para que descubran un destino en el que la belleza natural, la cultura y la innovación conviven en armonía.

Más información: https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

