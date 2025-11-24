FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 17 au 21 novembre 2025

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 17/11/2025 au 21/11/2025

Publication du 24/11/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2717/11/2025FR0000074759 155 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2718/11/2025FR0000074759 52 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/11/2025FR0000074759 366 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/11/2025 15:44:26FR0000074759 25,00EUR 155XPAR1110447-4609b321FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/11/2025 09:25:05FR0000074759 25,00EUR 45XPAR1110447-513b322FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/11/2025 09:25:05FR0000074759 25,00EUR 5XPAR1110447-769b322FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/11/2025 10:01:48FR0000074759 25,00EUR 1XPAR1110447-1537b322FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/11/2025 12:58:37FR0000074759 25,00EUR 1XPAR1110447-2049b322FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3921/11/2025 09:55:28FR0000074759 25,00EUR 366XPAR1110447-769b325FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdo Transactions du 17 au 21 novembre 2025

Recommended Reading