FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 17 au 21 novembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 17/11/2025 au 21/11/2025
Publication du 24/11/2025
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|17/11/2025
|FR0000074759
|155
|25,00
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|18/11/2025
|FR0000074759
|52
|25,00
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|21/11/2025
|FR0000074759
|366
|25,00
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|17/11/2025 15:44:26
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|155
|XPAR
|1110447-4609b321
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|18/11/2025 09:25:05
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|45
|XPAR
|1110447-513b322
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|18/11/2025 09:25:05
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-769b322
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|18/11/2025 10:01:48
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-1537b322
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|18/11/2025 12:58:37
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-2049b322
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|21/11/2025 09:55:28
|FR0000074759
|25,00
|EUR
|366
|XPAR
|1110447-769b325
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe