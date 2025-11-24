Sophos acelera crescimento e liderança na América Latina

  • Companhia cresceu 26% na América Latina, mais que o dobro do mercado (12,2%), ultrapassando 12 mil organizações protegidas em todos os países da região.
  • AFUBRA (Brasil), UADY (México) e Grupo Madero (Brasil) ampliaram maturidade de segurança, reduziram custos e ganharam visibilidade centralizada com soluções da companhia
  • Após adquirir a Secureworks, a empresa ampliou capacidades com ITDR, novos serviços de consultoria e integração com Taegis, além de dobrar sua equipe na região e intensificar atuação em grandes eventos Latam

SÃO PAULO, Brasil, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sophos, líder global em soluções inovadoras de segurança que evitam ataques cibernéticos, anuncia crescimento acelerado em toda a América Latina, destacando sua base de clientes em expansão, liderança e compromisso com o avanço dos resultados de cibersegurança em toda a região.

De acordo com o Gartner, o mercado total de segurança cibernética na América Latina cresceu 12,2% em 2024, enquanto os negócios da Sophos na região expandiram 26% durante o ano fiscal de 2025 – que considera o período entre abril de 2024 a março de 2025. O aumento foi impulsionado em grande parte pela adoção das soluções líderes da companhia, como Managed Detection and Response (MDR), Firewall e Endpoint, especialmente por parte das empresas.

Hoje, a Sophos protege mais de 12 mil companhias em toda a América Latina, com clientes em todos os países da região – capacitando organizações governamentais, educacionais, de serviços financeiros, hoteleiras, manufatureiras e outras a se manterem à frente das ameaças em rápida evolução com defesas avançadas baseadas em Inteligência Artificial (IA) e experiência em segurança gerenciada.

“Nosso crescimento na América Latina é uma prova de nossas parcerias e do objetivo comum de oferecer resultados de segurança cibernética que fazem uma diferença real”, explica Wagner Tadeu, vice-presidente da Sophos para a América Latina. “Estamos ajudando as organizações a proteger o que mais importa: seu pessoal, suas operações e seu futuro.”

Capacitando os clientes por meio da inovação: cases de sucesso da Sophos

O sucesso da Sophos na América Latina reflete-se principalmente no trabalho realizado para aprimorar a proteção dos clientes. Isso inclui o fortalecimento da maturidade da segurança, a melhoria da resiliência e a otimização das operações por meio do Sophos Central – plataforma de operações de defesa aberta e extensível , com inteligência especializada integrada contra ameaças. No centro do portfólio da companhia, o Sophos Central unifica soluções em XDR, endpoint, identidade, SIEM, rede, e-mail e proteção na nuvem, com o apoio de serviços de MDR e consultoria liderados por especialistas.

A Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) precisava proteger operações agrícolas e garantir a continuidade dos negócios à medida que se expandia nacionalmente. Com o Sophos Endpoint, XDR e MDR, a AFUBRA melhorou sua maturidade cibernética, alcançou monitoramento 24 horas por dia, sete dias por semana, e reduziu significativamente o tempo e os custos de resposta a incidentes. “A plataforma da Sophos foi fundamental para nos ajudar a alcançar uma visão de segurança contínua, resiliência operacional e escalabilidade”, comenta Paulo Guedes, gerente de TI da Agro Comercial AFUBRA LTDA.

No México, a Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), maior instituição de ensino superior da cidade, enfrentava um desafio: uma solução obsoleta de segurança de perímetro, custos de manutenção crescentes, recursos limitados e a necessidade de se defender contra um cenário de ameaças em rápida evolução. A universidade modernizou sua plataforma de segurança cibernética com a Sophos, implementando uma variedade de soluções da companhia – incluindo Firewall, Endpoint com Intercept X, Sophos Central e Phish Threat –, ganhando visibilidade centralizada, resposta mais rápida a incidentes e redução do risco de ransomware e ataques avançados na rede dos cinco campus da faculdade, que suporta 28 mil usuários. “Os produtos da Sophos têm sido fundamentais para fortalecer nossas capacidades de segurança cibernética e gerenciamento de tecnologia na UADY”, afirma Wilbert Pérez Segura, chefe de segurança de computadores da UADY.

Da mesma forma, o Grupo Madero, uma das redes de restaurantes que mais cresce no Brasil, enfrentou o desafio de proteger 276 locais em 18 estados e atender a complexas exigências de conformidade. A companhia consolidou sua proteção com o Sophos Central por meio da implementação do XGS Firewalls, MDR, Cloud Optix e Zero Trust Network Access (ZTNA). “Ao consolidar a segurança em uma plataforma unificada, resiliente e adaptável, estamos reduzindo custos operacionais, protegendo melhor nossa infraestrutura e elevando nossa postura de defesa cibernética”, ressalta Lucas Dias, gerente de Infraestrutura Corporativa do Grupo Madero.

Impulsionando o crescimento e a inovação

Após a aquisição da Secureworks, a Sophos fortaleceu seu portfólio de segurança cibernética para aprimorar as defesas e os resultados para os clientes em toda a América Latina. As inovações recentes incluem o lançamento do Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR), que oferece visibilidade mais rápida dos riscos de identidade e proteção mais forte contra ataques baseados em identidade; os Serviços de Consultoria da Sophos para testes de penetração e avaliações avançadas de proteção; e a integração do Sophos Endpoint com a plataforma Secureworks Taegis para simplificar o gerenciamento de defesa, reduzir custos e oferecer uma experiência completa.

Esses avanços reforçam a posição da Sophos como fornecedora líder global e regional de MDR, permitindo que as organizações aumentem ou terceirizem totalmente suas operações de segurança.

Envolvimento e liderança regional

A América Latina é um mercado prioritário para a Sophos e a empresa continua a investir fortemente nas relações com clientes e parceiros. No ano fiscal de 2025, a companhia mais do que duplicou seu quadro de funcionários permanentes na região, expandindo as vendas locais, pré-vendas, gerentes de sucesso do cliente (CSM) e suporte técnico no idioma local para melhor atender seu ecossistema. Esse crescimento fortalece a capacidade da organização de fornecer expertise local e resposta mais rápida às necessidades em evolução dos clientes.

“O investimento contínuo em conhecimento local, engajamento com clientes e parceiros e tecnologia de segurança de ponta reflete nosso compromisso de longo prazo em capacitar as organizações da região para que cresçam com confiança e segurança”, continua Tadeu. “A Sophos segue comprometida em ser uma parceira confiável para as organizações da América Latina – desde pequenas e médias empresas até grandes corporações – à medida que elas navegam pelo cenário de ameaças em constante evolução e constroem um futuro mais forte e resiliente.”

Este ano, a Sophos participou de fóruns importantes do setor, como o CRN XChange no México; Futurecom, Gartner Security & Risk Management Summit e Dell Technologies Forum no Brasil; e eventos 8x8 no Chile, reforçando ainda mais seu compromisso com a colaboração regional e a liderança em segurança cibernética. A empresa também organizou diversas iniciativas locais para clientes e road shows ao longo do ano, com outros programados para acontecer em breve.

