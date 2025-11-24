Cannara Biotech réalise des revenus et une rentabilité records pour l’exercice 2025 et affiche pour la première fois un solde positif de bénéfices non répartis

R ésultats financiers records pour l'exercice 2025 : total des produits, déduction faite des taxes et de 107,3 millions de dollars, BAIIA ajusté de 28,1 millions de dollars 1 , bénéfice net de 13,1 millions de dollars, flux de trésorerie d'exploitation de 20 millions de dollars et flux de trésorerie disponible de 13,7 millions de dollars 1 pour l'exercice 2025.

Tous les résultats financiers sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour les périodes de trois et douze mois terminées le 31 août 2025. L'ensemble complet des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice clos le 31 août 2025 et le rapport de gestion qui les accompagne peuvent être consultés sur le site web de la Société à l'adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs/, ou en accédant au profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca . La dernière présentation aux investisseurs de la Société est disponible à l'adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs/pont-de-linvestisseur/ .

Commentaire de la direction :

« L'exercice 2025 représente la meilleure performance annuelle de l'histoire de Cannara Biotech et reflète notre capacité à saisir les importantes opportunités de croissance qui s'offrent à nous », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Au cours de l'année, nous avons établi de nouveaux records annuels en matière de revenus, de BAIIA ajusté, de bénéfice net, de flux de trésorerie d'exploitation et de flux de trésorerie disponible, enregistrant une croissance substantielle d'une année à l'autre pour presque tous les indicateurs financiers clés. Nous avons également enregistré de forts gains de parts de marché sur l'ensemble de nos marchés, augmentant notre part de marché nationale de près de 32 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,81 %. Dans notre province d'origine, le Québec, nous avons continué à gagner des parts de marché et à fidéliser la clientèle, augmentant notre part de marché provinciale de plus de 53 % d'une année sur l'autre pour atteindre 12,72 %. »

« À court terme, nous nous concentrons sur le lancement de la catégorie des produits de vapotage en novembre au Québec, où Cannara a sécurisé 20 % de toutes les UGS acceptées par la SQDC », a poursuivi M. Krivorot. Nous attendons également avec impatience de mettre en œuvre notre initiative de post-traitement pour l'exercice 2026 à Valleyfield, qui permettra à Cannara d'entamer la prochaine phase d'expansion de ses activités de culture. Au fil du temps, nous prévoyons de mettre en service les 12 salles de culture restantes de notre installation phare de Valleyfield, ce qui augmenterait notre capacité totale de culture d'environ 100 % au cours des quatre prochaines années. »

« Nous tenons également à signaler le décès de Jack M. Kay, et à reconnaître son solide leadership, son expérience et son soutien en tant que membre de notre conseil d'administration depuis 2019 », a ajouté M. Krivorot. « Jack a eu un impact durable sur Cannara et sur tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. Au nom de toute la Société, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

« L'exercice 2025 a été une autre année marquante pour Cannara, confirmant une fois de plus la validité de notre stratégie de biens de consommation emballés (BCE) et l'efficacité de notre plateforme opérationnelle », a commenté Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. « Nos résultats financiers records continuent de démontrer la force de nos marques, notre concentration sur l'innovation et les opportunités de rendement élevé au sein de notre portefeuille. Pour l'avenir, Cannara reste engagée dans une croissance disciplinée et rentable, dans l'amélioration continue de son efficacité opérationnelle et dans le maintien d'une base financière solide qui soutient la création de valeur durable à long terme », a conclu M. Sosiak.

WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025

Le PDG de Cannara Biotech, Zohar Krivorot, et le directeur financier, Nicholas Sosiak, animeront aujourd'hui, lundi 24 novembre 2025, à 11 h 00 (heure de l'Est), une webdiffusion sur les résultats, qui comprendra des remarques préparées suivies d'une séance de questions-réponses.

Les participants peuvent suivre la webdiffusion en direct ici ou sur le site web de Cannara Biotech à l'adresse https://www.cannara.ca/investors/company-events /. Pour les personnes intéressées qui ne peuvent pas y assister, l'événement sera archivé sur le site web de la Société.

Les investisseurs sont invités à soumettre leurs questions à l'avance à l'adresse investors@cannara.ca . Bien que les questions en direct soient acceptées pendant la session, la priorité sera donnée à celles soumises par courriel.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2025

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 35 % pour atteindre 148,6 millions de dollars au cours de l'exercice 2025, contre 110,2 millions de dollars en 2024, grâce à une pénétration plus profonde dans les provinces existantes, à l'entrée sur de nouveaux marchés et à de nouvelles génétiques et UGS.

Le total des produits, déduction faite des taxes d'accise, a augmenté de 31 % pour atteindre 107,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2025, contre 82,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2024 ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté de 60 %, passant de 27,9 millions de dollars pour l'exercice 2024 à 44,5 millions de dollars pour l'exercice 2025, reflétant une capacité de production et une efficacité opérationnelle accrues dans les domaines de la culture et du post-traitement ;

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté pour atteindre 41 % au cours de l'exercice 2025, contre 34 % au cours de l'exercice 2024.

Le bénéfice d'exploitation a plus que doublé pour atteindre 22,2 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 10,1 millions de dollars pour l'exercice 2024 ;

Le résultat avant impôts a augmenté pour atteindre 18,1 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 4,5 millions de dollars pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 304 % ;

Le bénéfice net avant impôts a augmenté de 103 % pour atteindre 13,1 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 6,4 millions de dollars pour l'exercice 2024 ;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 86 %, passant de 15,1 millions de dollars pour l'exercice 2024 à 28,1 millions de dollars pour l'exercice 2025 3 ;

; Les flux de trésorerie d'exploitation ont augmenté pour atteindre 20,0 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 10,7 millions de dollars pour l'exercice 2024 ;

Le flux de trésorerie disponible a augmenté pour atteindre 13,7 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 3,2 millions de dollars pour l'exercice 2024 3 ;

; Le bénéfice par action a augmenté pour atteindre 0,14 $ pour l'exercice 2025, contre 0,07 $ pour l'exercice 2024.



FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2025

T4 2025 vs T4 2024 - Faits saillants de la période comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 25 % au quatrième trimestre 2025, passant de 31,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 39,1 millions de dollars, grâce à une pénétration plus profonde des marchés existants, à l’entrée sur de nouveaux marchés et à l’introduction de nouvelles variétés génétiques et UGS.

Le total des produits, déduction faite des taxes d'accise, a augmenté de 21 % pour atteindre 28,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 23,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté de 68 % pour atteindre 11,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 7,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant l'augmentation de la capacité de production grâce à l'activation des 11e et 12e zones de culture et aux améliorations continues de la culture, notamment les variétés à rendement plus élevé identifiées grâce au programme de recherche phénotypique;

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur s'est amélioré pour atteindre 42 % au quatrième trimestre 2025, contre 30 % au quatrième trimestre 2024, grâce à l'augmentation de la capacité de production et à l'amélioration de l'efficacité de la culture et du post-traitement ;

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 5,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, en hausse de 5 % par rapport aux 5,0 millions de dollars du quatrième trimestre 2024, l'augmentation des ventes et du marketing ainsi que les frais généraux et administratifs supplémentaires ayant soutenu l'expansion de la Société;

Le bénéfice net avant impôts a augmenté de 20 %, passant de 3,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 4,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2025.

Le bénéfice net s'est élevé à 3,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 5,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, le trimestre de l'année précédente ayant bénéficié d'un recouvrement d'impôt sur le revenu de 2,0 millions de dollars lié à la comptabilisation d'actifs d'impôts différés;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 102 %, passant de 3,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 à 7,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2025 3 ;

; Les flux de trésorerie d'exploitation se sont élevés à 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 3,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2024;

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 1,4 million de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 2,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, principalement en raison de dépenses en capital de 1,4 million de dollars au cours du trimestre 3 ;

; Le bénéfice par action s'est élevé à 0,04 $ au quatrième trimestre 2025, contre 0,06 $ au quatrième trimestre 2024.



T4 2025 vs T3 2025 - Faits saillants d’une période à l’autre

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 3 % pour atteindre 39,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 37,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025, grâce à la croissance organique au Québec et dans d'autres provinces et à l'expansion de la distribution à l'extérieur du Québec;

Le total des produits, déduction faite des taxes d'accise a augmenté de 4 % d'un trimestre à l'autre, passant de 27,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025 à 28,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025.

La marge brute avant ajustements de la juste valeur s'est élevée à 11,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, en baisse de 2 % par rapport aux 12,1 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre 2025, principalement en raison d'un changement dans la composition des ventes vers des formats plus économiques et des UGS plus récentes;

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur s'est élevé à 42 % au quatrième trimestre 2025, contre 44 % au troisième trimestre 2025, en raison d'une dépréciation plus importante des stocks;

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 5,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 6,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025, reflétant une augmentation des charges d'exploitation, notamment les provisions pour primes de fin d'année et l'augmentation des ventes et du marketing, ainsi qu'une augmentation des amortissements et des variations de juste valeur;

Le résultat avant impôts s'est élevé à 4,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 5,8 millions de dollars au troisième trimestre 2025;

Le bénéfice net s'est élevé à 3,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 4,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025;

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 7,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 7,6 millions de dollars au troisième trimestre 2025 4 ;

; Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 13,9 millions de dollars au troisième trimestre 2025, principalement en raison du calendrier du fonds de roulement hors trésorerie, y compris les paiements anticipés de droits d'accise et l'augmentation des stocks résultant de l'achat anticipé de matières premières;

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 1,4 million de dollars au quatrième trimestre 2025, contre 11,7 millions de dollars au troisième trimestre 2025, reflétant la variation du flux de trésorerie d'exploitation et l'augmentation des dépenses en capital4.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DE L'EXERCICE 2025

Augmentation de la capacité et optimisation du rendement

Au cours de l'exercice 2025, la Société a activé avec succès deux zones de culture supplémentaires dans son installation de Valleyfield, portant leur nombre total à 12, ajoutant 50 000 pieds carrés de canopée et augmentant la capacité de production annuelle totale à 39 500 kilogrammes. Grâce à des travaux de recherche et développement approfondis sur les techniques de culture au cours de l'année, Cannara a pu optimiser la durée de son cycle de culture, ce qui a permis d'augmenter la production totale de 26 % pour atteindre 50 000 kilogrammes par an, atteignant ainsi son objectif de production pour l'exercice 2026 avec un an d'avance.

Il est important de noter que l'approche de Cannara en matière d'expansion reste mesurée et axée sur les marges. Alors que l'installation de Valleyfield n'a réalisé que la moitié de sa capacité totale de 24 zones, la stratégie de la Société consiste à augmenter progressivement la production, en fonction de la demande du marché, plutôt que de rechercher une croissance rapide du volume au détriment de la rentabilité. Cette approche disciplinée, associée à des investissements dans les ventes et le marketing, permet à Cannara de renforcer la notoriété et la fidélité à ses trois marques phares, Tribal, Nugz et Orchid CBD, tout en protégeant ses marges dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

À l'avenir, l'usine de Valleyfield produisant désormais à sa capacité de post-traitement actuelle, la stratégie d'investissement en capital de la Société pour l'exercice 2026 donnera la priorité à la construction du nouveau centre de traitement. Le prêt à terme de 10 millions de dollars récemment annoncé par BMO financera la phase 1 de ce projet, qui devrait être achevée d'ici la fin de l'exercice 2026. Parallèlement, la Société aménagera trois zones de culture supplémentaires, afin qu'elles soient prêtes à être mises en service au cours de l'exercice 2027, ce qui permettra à Cannara de soutenir l'expansion future de la culture tout en maintenant et en améliorant son efficacité opérationnelle.

Innover pour devenir leader du marché

En développant des gammes de produits à succès et en renforçant sa position dans les catégories prioritaires, Cannara conquiert efficacement des parts de marché et renforce son leadership grâce à une gestion rigoureuse des catégories et à des innovations ciblées. Les points forts du portefeuille de produits de Cannara pour le quatrième trimestre 2025 sont les suivants :

Nugz Waygu 7 g de fleurs séchées et multipack de 7 pré-roulés de 0,5 g ;

Tribal Porto Leche 3,5 g de fleurs séchées et multipack de 5 pré-roulés de 0,6 g ;

Nugz Guava Jam 7 x 0,5 g multipack pré-roulés ;

Tribal G Mint Supernova, vaporisateur tout-en-un à résine vivante ;

Tribal Galactic Rntz Supernova, vaporisateur tout-en-un à résine vivante ;

Tribal Triple Burger Supernova, vaporisateur tout-en-un à résine vivante ;

Tribal Bubble Up Trifecta pré-roulés infusés ;

Batterie pour vaporisateur Tribal Neon Sunshine Genetic Pro 510 ; et

Pipe à haschisch en verre Häpple.



Pour débuter l'exercice 2026, en novembre 2025, Cannara fera son entrée dans la nouvelle catégorie des cartouches de vapotage au Québec avec cinq UGS approuvées, dont trois cartouches de résine vivante et deux cartouches de colophane vivante sans solvant, représentant 20 % des 25 produits en magasin autorisés par la SQDC. Développées par l'équipe de R&D de la Société et validées par des tests sensoriels auprès des consommateurs, ces formulations sont conformes au cadre réglementaire du Québec, notamment en ce qui concerne la teneur en THC inférieure à 30 % et l'absence de distillat ou d'agents de remplissage. Ce lancement marque l'entrée de Cannara dans un segment auparavant restreint sur son plus grand marché provincial et renforce sa position de premier fournisseur canadien de vaporisateurs à base de résine vivante haut de gamme.

Renforcement de la part de marché à travers le Canada

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier exercice clos par rapport à l'exercice précédent. Les performances récentes de Cannara dans diverses provinces soulignent son succès continu sur tous les marchés, démontrant sa capacité à conquérir des parts de marché sur ses concurrents.

Part de marché par province - Exercice 2025 par rapport à l’exercice 2025 5

Région Exercice 2025 Exercice 2024 Écart National 3,81 2,89 31,83% Québec 12,72 8,30 53,25% Ontario 2,76 2,71 1,85% Alberta 2,52 1,94 29,90% Colombie-Britannique 1,62 1,14 42,11% Saskatchewan 1,40 1,14 22,81% Manitoba 0,84 0,19 342,11% Nouvelle-Écosse 0,48 0,05 860,00%



OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

Au cours des trois premiers trimestres de 2025, la Société a octroyé 525 000 options d'achat d'actions à ses employés à un prix d'exercice de 1,00 $, 100 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,25 $ et 206 900 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition et d'autres conditions conformément au plan d'options d'achat d'actions des employés de la Société et expirant après sept ans.

Au cours du quatrième trimestre 2025, la Société a attribué 3 625 000 options d'achat actions à ses employés à un prix d'exercice de 1,44 $, acquises mensuellement sur trois ans et expirant après dix ans.

Au cours de l'exercice 2025, la Société a attribué 257 500 unités d'actions restreintes sans conditions de performance (UAR) aux membres du conseil d'administration, qui peuvent être exercées sans contrepartie. En outre, la Société a réglé 1 414 183 UAR contre des actions ordinaires. En conséquence, la valeur comptable des UAR, d'un montant total de 1 241 515 dollars, a été reclassée du surplus d'apport au capital social.

Après la fin de l'exercice, la Société a attribué 44 600 options d’achat d’actions aux employés et aux membres du conseil d’administration, à un prix d’exercice de 1,80 $ par action, assujetties à une période d’acquisition d’un an et arrivant à échéance après sept ans.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES ET NOTICE ANNUELLE

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de Cannara est prévue le 29 janvier 2026 à 11 h 00 (heure de l'Est) et se tiendra en direct sur Internet. La Société a également annoncé que sa notice annuelle 2025 et son avis de convocation à l’assemblée annuelle sont désormais affichés sur le site Web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Les actionnaires sont encouragés à voter sur les questions soumises à l’assemblée par procuration et à participer à l’assemblée par webdiffusion. Les personnes qui assisteront à l’assemblée par téléconférence sont priées de lire les notes relatives au formulaire de procuration, puis de remplir, signer et envoyer le formulaire de procuration ci-joint conformément aux instructions figurant dans la procuration et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui sera publiée sur le site Web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les actionnaires pourront participer à l'assemblée générale annuelle en cliquant sur ce lien .

SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS FINANCIERS Périodes de trois mois closes le Exercices clos le Principaux faits saillants financiers 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2023 Produits nets 1 $ 28,180,345 $ 23,091,623 $ 106,862,216 $ 81,654,663 $ 57,067,911 Autres produits 146,856 346,547 454,441 494,920 494,891 Total des produits 28,327,201 23,438,170 107,316,657 82,149,583 57,562,802 Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 11,799,344 7,040,411 44,471,460 27,864,451 21,069,539 Marge brute 12,199,748 10,854,593 47,216,984 30,188,703 27,533,334 Charges opérationelles 6,877,825 5,809,585 25,021,029 20,110,552 15,645,541 Bénéfice opérationnel 5,321,923 5,045,008 22,195,955 10,078,151 11,887,793 Charges financières nettes 780,839 1,245,071 4,099,223 5,594,169 4,942,375 Bénéfice net avant impôt 4,541,084 3,799,937 18,096,732 4,483,982 6,945,418 Bénéfice net 3,313,620 5,754,439 13,076,193 6,438,484 6,945,418 BAIIA ajusté 2 7,447,030 3,688,234 28,131,074 15,135,763 13,731,997 Pourcentages du total des produits Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits 3 42 % 30 % 41 % 34 % 37 % Marge brute en tant que pourcentage du total des produits 4 43 % 46 % 44 % 37 % 48 % Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits 5 19 % 22 % 21 % 12 % 21 % Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits 6 16 % 16 % 17 % 5 % 12 % Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits 7 12 % 25 % 12 % 8 % 12 % BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits 8 26 % 16 % 26 % 18 % 24 % Earnings per share Bénéfice de base par action $ 0.04 $ 0.06 $ 0.14 $ 0.07 $ 0.08 Bénéfice dilué par action $ 0.04 $ 0.06 $ 0.14 $ 0.07 $ 0.08 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2024 Trésorerie $ 14,360,016 $ 6,620,387 $ 4,270,517 Comptes débiteurs 14,106,082 13,036,873 10,592,705 Actifs biologiques 6,815,941 6,649,591 5,774,121 Stocks 44,516,056 33,423,515 27,997,589 Fonds de roulement 9 47,959,368 40,471,844 30,513,009 Total de l'actif 168,646,300 154,719,973 141,522,254 Total des passifs courants 34,198,830 27,002,000 21,182,827 Total des passifs non-courants 32,226,493 39,766,484 40,595,383 Actifs nets 102,220,977 87,951,489 79,744,044 Flux de trésorerie disponibles 10 13,654,737 3,213,950 (3,968,308 )





1 Les produits nets comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise, les revenues de services et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le bénéfice opérationnel en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le bénéfice net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR et (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et supplémentaires. Dans ce communiqué de presse, les mesures non conformes aux PCGR et ratios financiers supplémentaires suivants sont utilisés : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, marge brute segmentée avant ajustements de la juste valeur en pourcentage des produits totaux sectoriels, marge brute segmentée en pourcentage des produits totaux sectoriels, bénéfice opérationnel segmenté en pourcentage des produits totaux sectoriels, marge brute en pourcentage des produits totaux et BAIIA ajusté en pourcentage des produits totaux. Vous trouverez plus de détails sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et sur d’autres mesures financières à la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025 qui est affiché sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Les rapprochements des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des informations utiles sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n’ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent différer de calculs similaires présentés par d’autres émetteurs et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes préparées conformément aux normes IFRS.

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du revenu net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du total des revenus est un ratio nancier non conforme aux PCGR, déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des produits.

Périodes de trois mois closes le Exercices clos le Rapprochement du BAIIA ajusté 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2023 Bénéfice net $ 3,313,620 $ 5,754,439 $ 13,076,193 $ 6,438,484 $ 6,945,418 Ajustements : Variations de la juste valeur des stocks vendus 7,590,890 6,065,640 26,876,495 23,226,689 14,637,819 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (7,991,294 ) (9,879,822 ) (29,622,019 ) (25,550,941 ) (21,101,614 ) Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 2,162,378 1,573,061 6,402,787 5,707,653 3,808,749 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 471,351 524,416 1,507,030 1,731,029 2,612,177 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles destinés à la vente (548,835 ) - (548,835 ) (2,039,007 ) - Gain sur la cession des actifs au titre de droits d’utilisation - - (3,861 ) - - Perte sur la cession d’immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation 126,666 - 130,227 5,380 133,088 Rémunération fondée sur des actions 313,951 359,931 1,193,295 1,976,809 1,753,985 Charges financières nettes 780,839 1,245,071 4,099,223 5,594,169 4,942,375 Impôts 1,227,464 (1,954,502 ) 5,020,539 (1,954,502 ) - BAIIA ajusté* $ 7,447,030 $ 3,688,234 $ 28,131,074 $ 15,135,763 $ 13,731,997 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits** 26 % 16 % 26 % 18 % 24 %

*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio financier non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Rapprochement du flux de trésorerie disponible



Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché de la trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure nancière IFRS la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le Exercices clos le Rapprochement des flux de trésorerie disponibles 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2023 Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 2,827,138 $ 3,186,518 $ 20,013,426 $ 10,682,910 $ 5,911,161 Ajustement: Dépenses en capital 1,465,973 493,091 6,358,689 7,468,960 9,879,469 Flux de trésorerie disponibles* $ 1,361,165 $ 2,693,427 $ 13,654,737 $ 3,213,950 $ (3,968,308 )

*Mesure financière non conforme aux PCGR

Rapprochement du fonds de roulement



Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure nancière conforme aux PCGR la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Rapprochement du fonds de roulement 31 août 2025 31 août 2024 Total des actifs courants $ 82,158,198 $ 67,473,844 Total des passifs courants 34,198,830 27,002,000 Fonds de roulement* $ 47,959,368 $ 40,471,844

*Mesure financière non conforme aux PCGR

A PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

