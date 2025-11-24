DEMAIN : Les Métallos et le mouvement syndical portent la lutte contre les tarifs à Ottawa

OTTAWA, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Demain, mardi le 25 novembre, des dizaines de membres du Syndicat des Métallos se rendront sur la Colline du Parlement dans le cadre d’une journée de lobbying réunissant plusieurs syndicats, afin de promouvoir un commerce plus équitable qui donne la priorité aux travailleuses et travailleurs, ainsi que des investissements dans des services qui rendent la vie abordable et dans des infrastructures qui contribuent à bâtir le Canada.

La journée de lobbying est organisée par le Congrès du travail du Canada et réunira des centaines de membres de syndicats de tout le pays. Les membres des Métallos des secteurs de l’acier et de la foresterie exhorteront le gouvernement à prendre des mesures décisives pour soutenir ces secteurs clés.



Le directeur canadien des Métallos, Marty Warren, et des membres des secteurs de l’acier et de la foresterie partout au pays seront à la disposition des médias pour des entrevues.



Pour plus d’informations sur la campagne des Métallos contre les tarifs, cliquez ici.

