Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Artea bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.
Viena didžiausių AB Artea banko akcininkių „Tesonet“ įmonių grupei priklausanti holdingo bendrovė „Tesonet Global“ sandoriais „Nasdaq“ Baltijos biržoje, kurių vertė 0,8 mln. eurų, padidino akcijų paketo dalį nuo 7,05 proc. iki 7,19 proc.
AB Artea bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
Priedai