Nexans nomme Vincent Piquet au poste de Directeur Financier

_PRESS RELEASE_

Paris La Défense, 24 Novembre 2025 – Nexans a le plaisir d’annoncer la nomination de Vincent Piquet au poste de Directeur Financier, à compter du 19 janvier 2026. Il rejoindra le Comité Exécutif de Nexans et sera basé à Paris.

Vincent apporte une expérience complète de l’ensemble des missions de la fonction Finance, couvrant l’optimisation de la performance opérationnelle, la transformation fonctionnelle et stratégique, ainsi qu’une exposition significative aux sujets traités au niveau des Conseils d’administration et aux relations investisseurs.

Sa carrière l’a conduit dans dix pays, au sein d’entreprises et d’organisations très variées, souvent actives dans des environnements volatils et en évolution rapide.

Vincent a rejoint le groupe Renault en 2019 et occupe actuellement le poste de Directeur Financier d’Ampere, la filiale du Groupe dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels. Auparavant, il a travaillé chez GE de 2000 à 2019, où il a débuté en audit interne avant d’être successivement promu Directeur Financier de GE Healthcare EAGM (Istanbul), Managing Director of Global Operations for Europe (Londres), Directeur Financier Monde de la division Oil & Gas (Londres), puis Directeur Financier de Turbo Machine and Process Solutions (Florence).

Vincent est diplômé de l’ESCP Business School.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, commente: « Nous sommes ravis d’accueillir Vincent Piquet au sein du Groupe. Il apporte son expertise financière approfondie, son expérience internationale et ses qualités de leadership pour accompagner la prochaine phase de croissance et de transformation de Nexans. »

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

