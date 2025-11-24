COIL: COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

COMMUNIQUE DE PRESSE



















Bruxelles, le 24 novembre 2025 (17h45)



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

COIL (Euronext Growth Paris : ALCOI / ISIN : BE0160342011), leader mondial de l’anodisation en continu de l’aluminium (« la Société »), annonce que l’intégralité des résolutions présentées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires. Ce vote de confiance témoigne du soutien des actionnaires à la stratégie et à la transformation en cours de la Société.

Nouveau Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale a décidé de révoquer Finance and Management International, représentée par M. Timothy Hutton, de ses fonctions d’administrateur, avec effet immédiat.

Parallèlement, l'Assemblée Générale a approuvé les nominations suivantes :

CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne, en qualité d’Administrateur non exécutif ;

Christopher Clarke, en qualité d’Administrateur non exécutif.



À l’issue de ces nominations et en tenant compte des mandats déjà en cours, le Conseil d’administration se décompose désormais de :

EMC Surface Technologies Limited, représentée par Jim Clarke, Administrateur délégué (CEO) et Président du Conseil ;

CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne, Administrateur non exécutif ;

Christopher Clarke, Administrateur non exécutif ;







Nomination de Christopher Clarke au poste d’administrateur non exécutif

Le conseil d'administration est heureux d'accueillir Christopher Clarke en tant que nouvel administrateur non exécutif. Il possède :

Plus de cinq ans d'expérience pratique dans le secteur de l'ingénierie de surface ;

Une accréditation professionnelle en tant que Member of the Institute of Materials Finishing (MIMF) ;

Un MBA de l'Alliance Manchester Business School ;

Un statut d'avocat (non pratiquant) après avoir obtenu son Master en droit (LLM) de l’University of Law.



Cette combinaison d’expertise technique, d’acuité stratégique et de compétences juridiques renforce la capacité du Conseil à accompagner COIL dans ses efforts d’investissement de long terme dans l’excellence opérationnelle et l’innovation.

Engagement en faveur d'une gouvernance renforcée

Le nouveau Conseil d’administration a pour ambition d’accompagner la mise en œuvre du plan de redressement engagé en 2025, de renforcer la supervision managériale et de garantir une gouvernance robuste dans un environnement de marché exigeant.

COIL reste pleinement mobilisée sur l’exécution de ses priorités opérationnelles et financières, l’amélioration de son agilité industrielle et le maintien de son leadership dans l’aluminium anodisé.

Agenda financier

Publication du chiffre d’affaires 2025 : 29 janvier 2026 après la clôture des marchés.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte plus de 100 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2024 un volume d’affaires de 24,1 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

