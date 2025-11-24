COIL: VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BESTUURSWIJZIGING

PERSBERICHT



















Brussel, 24 november 2025 (17.45 uur)



Wereldwijd nr. 1

op het gebied van aluminiumanodisatie

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BESTUURSWIJZIGING

COIL (Euronext Growth Paris: ALCOI / ISIN: BE0160342011), wereldmarktleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie (‘de Vennootschap’), kondigt aan dat alle resoluties die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november zijn voorgelegd, unaniem door de aandeelhouders zijn goedgekeurd. Deze vertrouwensstemming getuigt van de steun van de aandeelhouders voor de strategie en de lopende transformatie van de Vennootschap.

Nieuwe Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering heeft beslist om Finance and Management International, vertegenwoordigd door de heer Timothy Hutton, met onmiddellijke ingang te ontslaan uit zijn mandaat van bestuurder.

Tegelijkertijd heeft de Algemene Vergadering de volgende benoemingen goedgekeurd:

CPB Holding, vertegenwoordigd door Patrick Chassagne, als Niet-uitvoerend bestuurder;

Christopher Clarke, als Niet-uitvoerend bestuurder.



Na deze benoemingen en rekening houdend met de reeds lopende mandaten, bestaat de Raad van Bestuur momenteel uit:

EMC Surface Technologies Limited, vertegenwoordigd door Jim Clarke, Gedelegeerd bestuurder (CEO) en Voorzitter van de Raad van Bestuur;

CPB Holding, vertegenwoordigd door Patrick Chassagne, Niet-uitvoerend bestuurder;

Christopher Clarke, Niet-uitvoerend bestuurder.







Benoeming van Christopher Clarke tot niet-uitvoerend bestuurder

De raad van bestuur is verheugd Christopher Clarke welkom te mogen heten als nieuwe niet-uitvoerend bestuurder. Hij bezit:

meer dan vijf jaar praktijkervaring binnen de sector oppervlaktebehandeling;

een beroepsaccreditatie als Member of the Institute of Materials Finishing (MIMF);

een MBA van de Alliance Manchester Business School;

een advocatenstatus (niet-praktiserend) na het behalen van zijn Master in de rechten (LLM) van de University of Law.



Deze combinatie van technische expertise, strategisch inzicht en juridische vaardigheden versterkt het vermogen van de Raad om COIL te ondersteunen bij zijn inspanningen voor langetermijninvesteringen in operationele uitmuntendheid en innovatie.

Inzet voor een sterker bestuur

De nieuwe Raad van Bestuur heeft de ambitie om de uitvoering van het in 2025 gestarte herstelplan te begeleiden, het managementtoezicht te versterken en een robuust bestuur te waarborgen in een veeleisende marktomgeving.

COIL blijft zich volledig inzetten voor de uitvoering van zijn operationele en financiële prioriteiten, de verbetering van zijn industriële flexibiliteit en het behoud van zijn leidende positie op het gebied van geanodiseerd aluminium.

Financiële agenda

Publicatie van de omzet 2025: 29 januari 2026 na sluiting van de beurzen.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 100 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2024 een omzet gerealiseerd van 24,1 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL

Jean Schroyen / Jan Robeyns

investor.relations@coil.be

Tel.: +32 (0)11 88 01 88 ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe

ccombe@actus.fr

Tel.: +33 (0)1 53 67 36 36





Bijlage