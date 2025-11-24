Rubis: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 18 au 21 novembre 2025

Paris, le 24 novembre 2025, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 18 au 21 novembre 2025

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 18 et le 21 novembre 2025, aux rachats d’actions en vue de leur annulation, présentés ci-dessous.

Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/11/2025 FR0013269123 4 457 31,4982 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/11/2025 FR0013269123 14 043 31,1924 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/11/2025 FR0013269123 5 786 31,8609 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/11/2025 FR0013269123 10 000 31,8687 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/11/2025 FR0013269123 7 000 32,2699 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/11/2025 FR0013269123 10 000 32,2387 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 21/11/2025 FR0013269123 9 000 31,9145 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 21/11/2025 FR0013269123 9 000 31,9078 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 69 286 31,8121

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 18 et le 21 novembre 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

Pièce jointe