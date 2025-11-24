Rubis: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 18 au 21 novembre 2025

Paris, le 24 novembre 2025, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 18 au 21 novembre 2025

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 18 et le 21 novembre 2025, aux rachats d’actions en vue de leur annulation, présentés ci-dessous.

Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
RUBIS969500MGFIKUGLTC974218/11/2025FR00132691234 45731,4982CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974218/11/2025FR001326912314 04331,1924XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974219/11/2025FR00132691235 78631,8609CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974219/11/2025FR001326912310 00031,8687XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974220/11/2025FR00132691237 00032,2699CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974220/11/2025FR001326912310 00032,2387XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974221/11/2025FR00132691239 00031,9145CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974221/11/2025FR00132691239 00031,9078XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL69 28631,8121 

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 18 et le 21 novembre 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

