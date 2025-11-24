Paris, le 24 novembre 2025, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 18 au 21 novembre 2025
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 18 et le 21 novembre 2025, aux rachats d’actions en vue de leur annulation, présentés ci-dessous.
Présentation agrégée par jour et par marché :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier
(en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|18/11/2025
|FR0013269123
|4 457
|31,4982
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|18/11/2025
|FR0013269123
|14 043
|31,1924
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|19/11/2025
|FR0013269123
|5 786
|31,8609
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|19/11/2025
|FR0013269123
|10 000
|31,8687
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|20/11/2025
|FR0013269123
|7 000
|32,2699
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|20/11/2025
|FR0013269123
|10 000
|32,2387
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|21/11/2025
|FR0013269123
|9 000
|31,9145
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|21/11/2025
|FR0013269123
|9 000
|31,9078
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
|TOTAL
|69 286
|31,8121
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 18 et le 21 novembre 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- Rubis: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 18 au 21 novembre 2025