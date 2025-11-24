CARBIOS unterzeichnet zwei weitere mehrjährige kommerzielle Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET mit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie

Clermont-Ferrand (Frankreich), 24. November 2025 (18:30 Uhr MEZ). CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB) hat die Unterzeichnung von zwei weiteren mehrjährigen kommerziellen Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET (r-PET) mit führenden Unternehmen in der Getränkeindustrie bekannt gegeben.

Die Unterzeichnung dieser beiden kommerziellen Vereinbarungen eröffnet CARBIOS den Zugang in den strategisch wichtigen Getränkesektor.





Diese neuen kommerziellen Vereinbarungen sind Teil der Vorvermarktungsstrategie für die künftige industrielle Recyclinganlage von CARBIOS, deren Produktionskapazität nun zu etwa 50% ausgelastet ist.





Derzeit laufen Verhandlungen mit weiteren Partnern, um eine Auslastung von 70 % der Produktionskapazität des Standorts in Longlaville zu erreichen. Dies ist eine der Voraussetzungen, um zusätzliche unverwässerte Finanzmittel zu sichern, die für die Wiederaufnahme des Baus der Anlage in Longlaville benötigt werden.

Darüber hinaus wurde eine regionale Fördervereinbarung in Höhe von 12,5 Millionen Euro unterzeichnet, wodurch sich die bereits gesicherten öffentlichen Fördermittel auf insgesamt 42,5 Millionen Euro erhöhen.





Vincent Kamel, CEO von CARBIOS: „Diese neuen Vereinbarungen bestätigen die Robustheit unserer Technologie und die Attraktivität unseres Angebots für wichtige Branchen wie die Getränkeindustrie. Sie sind auch ein Beleg dafür, dass wir unsere Strategie umsetzen, unsere Vermarktungsaktivitäten auf verschiedenste Sektoren zu verteilen.“

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien – für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA – werden derzeit auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp™-zertifizierten Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie www.carbios.com, um mehr über Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios / Instagram: carbios

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code FR0011648716

Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten, deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber hinaus, selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („AMF“) eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht, der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

