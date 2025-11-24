CARBIOS signe deux nouveaux engagements commerciaux pluriannuels de PET biorecyclé avec des acteurs majeurs de la boisson

Clermont-Ferrand (France), 24 novembre 2025 (18h30 CET). CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), annonce la signature de deux nouveaux engagements commerciaux pluriannuels avec des acteurs majeurs de la boisson, pour la fourniture de PET biorecyclé.

La signature de ces deux nouveaux engagements commerciaux marque l’entrée de CARBIOS dans un nouveau secteur stratégique, celui des boissons.





Ces nouveaux engagements commerciaux s’inscrivent dans la dynamique de pré-commercialisation du futur site industriel de CARBIOS portant, à ce jour, le niveau de préventes à environ 50 %, de la capacité maximale de production.





Les négociations se poursuivent avec d’autre partenaires en vue d’atteindre une pré-commercialisation de 70% de la capacité maximale du site de Longlaville, seuil constituant l’une des conditions pour l’obtention des financements complémentaires non-dilutifs permettant la reprise de la construction de l’usine de Longlaville.





L’aide de la région de 12,5M€ a quant à elle été signée portant le montant total d’aides publiques déjà accordées à 42,5 M€.





Vincent Kamel, Directeur Général, CARBIOS : « Ces nouveaux partenariats confirment la robustesse de notre technologie et l’attractivité de notre offre pour des secteurs stratégiques tels que celui de la boisson. Ils valident également notre volonté de diversification sectorielle. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et les travaux de construction de la première usine de biorecyclage au monde devraient reprendre fin 2025 sous réserve de l’obtention des financements complémentaires nécessaires. CARBIOS est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits : Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile.

CARBIOS fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

CARBIOS

Laura Perrin

Communication

laura.perrin@carbios.com

+33 (0)6 46 44 04 79 CARBIOS

Benjamin Audebert

Relations Investisseurs

contact@carbios.com

+33 (0)4 73 86 51 76 Relations Presse (France)

Iconic

Aurélie Aknin

carbios@iconic.fr

+33 (0)6 68 28 21 78









