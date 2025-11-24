旅發局「香港繽紛冬日巡禮」焦點節目「光影匯．中環」下周五隆重登場





「光影匯．中環」模擬動畫連結:

https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?categoryId=2279&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1

香港, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」由即日起至2026年1月4日舉行。旅發局聯同置地公司攜手呈獻的「冬日小鎮．中環」焦點節目—「光影匯．中環」將於11月28日隆重登場。屆時，中環八幢地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，破天荒攜手為市民和旅客打造一場結合立體投影的光影演出，帶大家投入夢幻冬日體驗。

「光影匯．中環」以多組冬日場景結合而成，有翩翩起舞的天使，帶領大家啟程前往聖誕樂園，展開一場奇幻的冬日之旅，再與活潑躍動的雪鹿相遇，親歷聖誕老人乘坐雪橇派送禮物、雪人歡樂地旋轉起舞慶祝冬日節慶等精彩時刻，送上源源不絕的驚喜。

「光影匯．中環」有十多場精彩場景，率先預覽部份元素：



聖誕禮物

多幢中環地標搖身一變成巨型禮物，聖誕老人正忙碌包裝禮物。數之不盡的禮物突然拼湊一起，映現於大廈外牆，如同聖誕魔法瞬間綻放。

甜蜜聖誕

趣緻薑餅人化身成可愛廚師，邀請大家沉浸甜蜜國度，締造歡樂冬日回憶——聖誕老人更會驚喜現身﹗ 雪鹿歡騰

雪國馴鹿夜空躍動，準備與聖誕老人一同啟程，將節日驚喜與溫馨心意獻上，邀請大家共度難忘冬日時光。



高清4K技術製作 重現冬日場景細節

國際級製作團隊運用專業技術，透過4K投影機投射至建築外牆，大廈亦會有絢麗的燈光特效，呈現冬日場景的精美細節。部份影像更會延伸，透過場內30個全息投影及多棵大樹的光雕投影，增強建築地標及地面的影像互動，為匯演更具層次感。

另外，團隊更特別重新編曲9首經典樂曲，包括《Santa Claus is Coming To Town》、《It's the Most Wonderful Time of the Year》等，營造沉浸式的視聽體驗，讓市民旅客感受濃厚的節日氛圍。

遮打道化身「星光長廊」 入夜必去打卡熱點

連接聖誕天地的中環遮打道，11月28日起更換上璀璨浪漫新裝，化身成閃爍的「星光長廊」。沿路逾30棵樹木及行人天橋掛滿燈飾，遮打大廈對出的上蓋位置更懸掛直徑12.5米的 精緻聖誕樹燈飾。市民旅客可從聖誕天地出發，漫步於醉人的金光璀璨燈海中，抵達置地廣場中庭，沉浸於大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，讓人感受冬日浪漫回憶。

旅發局與業界攜手呈獻逾500項消費優惠 12月1日起推出

另外，旅發局聯乘優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，在12月1日起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，涵蓋餐飲、購物、景點及交通等，逾500項為市民及旅客而設的精選優惠，當中更有不少買一送一優惠，吸引市民旅客在港歡度聖誕及新年，熱情消費。同時旅發局亦已推出「香港繽紛冬日巡禮」一站式旅遊資訊平台（https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/hong-kong-winterfest.html），匯聚全港節慶熱點及優惠資訊，方便市民及旅客輕鬆規劃行程，感受香港冬日魅力。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b92d112c-38e9-4c75-8475-859a7c6e068f/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83650b73-7444-488b-89eb-6608bcb98675/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97014a86-6b1d-4de5-b157-1b2d7ac2db87/zh-Hant