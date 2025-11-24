HPQ clôt un placement privé sans courtier

MONTRÉAL, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé un placement privé sans courtier portant sur 1 883 815 actions ordinaires au prix de 0,1625 $ par action, pour un produit brut de 306 120 $. Le financement a été réalisé avec une société d’investissement européenne spécialisée dans les solutions de capital sur mesure, engagées et flexibles pour les sociétés cotées en bourse telles que HPQ.

Chaque action ordinaire émise dans le cadre du placement est assujettie à une période de retenue obligatoire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le placement demeure assujetti aux approbations réglementaires habituelles, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Le produit net du placement sera utilisé à des fins de fonds de roulement et de besoins généraux de l’entreprise, ainsi que pour faire progresser les initiatives liées aux batteries et les projets de recherche et développement en cours.

« La clôture d’un financement composé uniquement d’actions, sans frais d’intermédiation, démontre la solidité de la proposition de valeur de HPQ, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Bien que modeste en taille, ce financement offre à HPQ une flexibilité accrue et soutient notre capacité à poursuivre les occasions d’envergure que nous développons activement. »

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis. Les titres visés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en vertu d’une dispense d’enregistrement conforme à la législation applicable.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion HPQ ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses concernant la performance technologique, la demande du marché, les permis, le financement, les chaînes d’approvisionnement et les conditions économiques, mais demeurent assujetties à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, la tarification, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de manière importante des attentes. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les informations prospectives sont fournies uniquement afin d’exposer les attentes et les objectifs futurs de la direction.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de réacteur à silice pyrogénée de HPQ est disponible en téléchargement [ici], celle liée au projet de batteries HPQ Endura+ est disponible [ici], et celle relative à la technologie METAGENE™ est disponible [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com