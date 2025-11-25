Sanoma Oyj, pörssitiedote, 25.11.2025 klo 8.00

Sanoma päivittää taloudelliset tavoitteensa – tavoittelee konsernin oikaistun liikevoiton korkeaa yksinumeroista kasvua vuosina 2026–2030

Sanoman hallitus on päättänyt päivittää yhtiön taloudelliset tavoitteet vastaamaan konsernin liikevaihdon ja tuloksen vauhdittuneita kasvunäkymiä vuosille 2026–2030. Tänään järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä Sanoman johto kertoo tarkemmin Learningin ja Media Finlandin kasvupoluista vuosille 2026–2030, joita täydentävät tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet sekä Sanoman kasvaneen mittakaavan tuomat edut.

“Olemme edenneet hyvin kannattavuutemme ja vapaan rahavirtamme parantamisessa sekä taseemme vahvistamisessa viimeisen kahden vuoden aikana”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Rob Kolkman. “Jatkossa odotamme sekä Learningin että Media Finlandin vauhdittuneiden kasvunäkymien johtavan konsernin oikaistun liikevoiton korkeaan yksinumeroiseen kasvuun. Learningin kasvua ja arvonluontia vauhdittavat useat tekijät. Keskeisten markkinoidemme, erityisesti Espanjan ja Puolan, opetussuunnitelmauudistusten odotetaan kiihdyttävän orgaanista liikevaihdon kasvua vuosina 2026–2030. Lisäksi edistämme kasvua muovaamalla perus- ja toisen asteen opetuksen kehitystä kohti eriytettyä oppimista, hyödyntäen tekoälyä. Lisäksi haluamme kasvaa arvoa luovien, strategisesti valittujen yritysostojen kautta”, Kolkman jatkaa.

“Media Finlandissa jatkamme ja kiihdytämme onnistunutta digitransformaatiotamme, jonka vetureina ovat tekoäly ja mainonnan huomattava kasvu rahapelimarkkinoiden avautumisen myötä vuonna 2027. Olemme tarkistaneet konsernin velkaantumistavoitteen alle 2,5:een aiemmasta alle 3,0:sta. Pääoman allokoinnin painopisteet säilyvät ennallaan niin, että kasvava osinko, vankka liikkumavara yritysostoihin sekä taseen jatkuva vahvistaminen ovat tasapainossa”, Kolkman päättää.

Learningin ja Media Finlandin päivitetyt taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Learningissä kasvu-% Vertailukelpoinen liikevaihto Keskikorkea yksinumeroinen Oikaistu liikevoitto Korkea yksinumeroinen





Kasvu Media Finlandissa kasvu-% Vertailukelpoinen liikevaihto Vakaa Oikaistu liikevoitto Matala yksinumeroinen



Kasvua mitataan vuosittain kolmen vuoden keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR).

Yllä mainittujen taloudellisten tavoitteiden lisäksi huomioitavia erillisiä näkökohtia ovat:

Learningissä Hollannin jakelumyynnin odotetaan olevan n. 40 milj. euroa pienempi vuonna 2026, minkä odotetaan nostavan Learningin oikaistun liikevoittoprosentin selvästi yli 23 %:iin vuonna 2026.

Media Finlandissa liikevaihdon (yli 20 milj. euroa vuodessa) ja tuloksen odotetaan kasvavan huomattavasti rahapelimarkkinoiden avautumisen myötä vuodesta 2027 alkaen.

Sanoma-konsernin päivitetyt taloudelliset tavoitteet ovat:

Sanoma-konserni Nettovelka / oikaistu käyttökate < 2,5 Osinkopolitiikka * kasvava osinko, 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta

* Hallitus huomioi osinkoehdotusta tehdessään yleisen makrotaloudellisen tilanteen, Sanoman nykyisen ja tavoitellun pääomarakenteen, tulevat liiketoimintasuunnitelmat ja investointitarpeet sekä edellisen vuoden ja tulevien vuosien rahavirrat.

Omavaraisuusastetta koskevaa tavoitetta enää aseteta.

Päivitykset vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin

Sanoma muuttaa tiettyjen kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten, ei IFRS:ään perustuvien, tunnuslukujen, sanamuotoa muuttamatta kuitenkaan niiden määritelmiä seuraavasti:

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja tulee olemaan nimeltään oikaistu liikevoitto,

Operatiivinen käyttökate tulee olemaan nimeltään oikaistu käyttökate, ja

Operatiivinen osakekohtainen tulos tulee olemaan nimeltään oikaistu osakekohtainen tulos.





Lisäksi vuodesta 2026 alkaen vapaan rahavirran määritelmään lisätään vuokrasopimusvelkojen maksut seuraavasti:

Vapaa rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit – vuokrasopimusvelkojen maksut





Muutoksen myötä vapaa rahavirta kuvaa paremmin voitonjakoon käytettävissä olevia rahavaroja, sillä kiinteistöjen vuokramaksut katsotaan operatiivisiksi kuluiksi. Vuonna 2024 vuokrasopimusvelkojen maksut olivat 32 milj. euroa.

Sanoman osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Sanoman tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallitus tekee osinkoehdotuksensa euroissa osakekohtaisesti. Päivitetty vapaan rahavirran määritelmä ei vaikuta ehdotukseen, vaan se näkyy korkeampana osinkosuhteena. Päivitetyn vapaan rahavirran määritelmän mukainen osinkosuhde vuodelta 2024 olisi ollut 56 %, kun se nykyisen määritelmän mukaan oli 44 %.

Kaikkien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät löytyvät Tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

Pääomamarkkinapäivä 2025

Sanoma järjestää pääomamarkkinapäivän tänään tiistaina 25.11.2025 klo 9.30–n. 13.00. Tilaisuudessa esiintyvät Sanoman johtoryhmän jäsenet Rob Kolkman (toimitusjohtaja), Alex Green (talousjohtaja) ja Pia Kalsta (toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland) sekä Learningin ja Media Finlandin johtoryhmien edustajat.

Webcast on avoin kaikille ja siihen voi osallistua täällä. Webcast-alustan kautta voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuuden esitykset pidetään englanniksi. Esitysmateriaalit ovat saatavilla tapahtuman alkaessa osoitteessa Sanoman pääomamarkkinapäivä 2025 ja tallenne julkaistaan samalla sivulla tilaisuuden päätyttyä.

