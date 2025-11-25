ABN AMRO presenteert strategie voor winstgroei en nieuwe financiële doelen voor 2028

25 november 2025

Vandaag presenteert ABN AMRO tijdens de Capital Markets Day haar nieuwe strategie en financiële vooruitzichten voor 2026 - 2028. Het nieuwe plan richt zich op winstgroei en het vergroten van de waarde voor alle stakeholders.

Voor de komende jaren heeft de bank drie strategische prioriteiten geformuleerd: het versnellen van winstgevende groei, het optimaliseren van de kostenbasis van de bank, onder andere door het werknemersbestand tussen nu en 2028 terug te brengen met netto 5.200 fte’s ten opzichte van 2024, en het inzetten van kapitaal daar waar het de hoogste rendementen oplevert. Dit stelt de bank in staat om efficiënter te werken, nieuwe kansen te benutten en meer waarde te bieden aan al haar stakeholders.

Marguerite Bérard, CEO:

‘Vandaag presenteren we een gedurfde strategie voor het volgende hoofdstuk van ABN AMRO. Met onze sterke roots en Nederlandse achtergrond als fundament richten we ons op duurzame en winstgevende groei in Noordwest-Europa.

In onze strategie staan vijf langetermijnambities centraal. We willen onze positie als Nederlandse retailbank versterken met een dienstverlening aan onze klanten met een premium touch. We gaan tot de Europese top 5 van private banken behoren. Het ondersteunen van familievermogen en familiebedrijven blijft een hoge prioriteit omdat zij de ruggengraat van de economie vormen. Daarnaast stimuleren we groei door Europese transities te ondersteunen, onder andere op het gebied van digitalisering, energie, mobiliteit en defensie. Tot slot willen we blijven behoren tot de wereldwijde top 3 in Clearing.

Deze ambities zullen de komende jaren leidend zijn bij onze activiteiten en investeringen. Ik begrijp echter dat veranderingen in onze kostenbasis, met name de reductie in het aantal fte’s, onzekerheid met zich meebrengt voor onze collega’s. We zullen er alles aan doen om iedereen die geraakt wordt de nodige ondersteuning te bieden. Hiervoor hebben we een gedegen sociaal plan met financiële steun en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Onze nieuwe strategie is gebaseerd op dat waar wij goed in zijn. We hebben een tweehonderdjarige historie als bank en het vertrouwen dat daarbij hoort. Het merk ABN AMRO geldt als een van de sterkste merken in de sector. De afgelopen jaren hebben we een solide basis gelegd. Toch weten we dat er nog meer nodig is om onze rendementen en concurrentiepositie te verbeteren. Met onze purpose als drijfveer, ‘Banking for better, for generations to come’, zullen we vandaag en in de toekomst de juiste keuzes blijven maken. Met deze strategische ambities bouwen we onze toekomst op onze eigen sterke punten.’

Strategische prioriteiten

Om onze financiële doelen voor 2028 te realiseren, hebben we de volgende strategische prioriteiten geformuleerd.

1. Rendabel groei

ABN AMRO wil haar positie als Nederlandse retailbank versterken door middel van digitale innovatie en investeringen in challenger brands zoals Tikkie en BUUT. Op deze manier wil de bank nieuwe klanten aantrekken en provisiebaten verhogen. De voorgenomen overname van NIBC vergroot de positie van ABN AMRO op het terrein van primaire producten als hypotheken en spaarproducten. Naast de recente overname van HAL zal Wealth Management zich ook richten op het benutten van synergieën met familiebedrijven, zodat de samenwerking en cross-sell tussen Wealth Management en Corporate Bank wordt versterkt. Corporate Banking maakt daarbij gebruik van de expertise in specialistische financieringen, bouwt voort op de adviesexpertise en stimuleert groei bij belangrijke Europese transities.

2. De kostenbasis optimaliseren

ABN AMRO vereenvoudigt haar organisatiestructuur om efficiënter en effectiever te worden. Hierdoor zal ons personeelsbestand tegen 2028 met netto 5200 fte’s afnemen ten opzichte van 2024. We verwachten ongeveer de helft hiervan te realiseren als gevolg van verloop. In 2025 is tot nu toe al een vermindering van ruim 1000 fte’s behaald.

De operatie wordt vereenvoudigd om efficiënter te werken door het aantal juridische entiteiten te verminderen en end-to-end processen te optimaliseren en digitaliseren. Technologie speelt een centrale rol. Verouderde systemen worden uit gefaseerd, het gebruik van API’s uitgebreid en AI verder geïntegreerd.

3. Kapitaalverdeling optimaliseren

We heralloceren kapitaal naar segmenten en producten met hogere rendementen, nemen afscheid van onrendabele exposures en richten onze groei-aanpak op activiteiten die het hoogste rendement opleveren. Risicogewogen activa bij de Corporate Bank worden verminderd met 10 miljard euro, gedeeltelijk door het verbeteren van datakwaliteit. We zullen onze CET1-ratio boven de 13,75% houden en streven ernaar om tussen 2026 en 2028 tot 100% van het gegenereerde kapitaal uit te keren.

Deze prioriteiten worden ondersteund door vier belangrijke pijlers: Technology & Data, Risk Management, People and Performance en een commercieel gerichte aanpak van duurzaamheid.

Een stabiel en toegewijd Leadership Team voor de komende jaren

De Raad van Commissarissen van ABN AMRO is voornemens om tijdens de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chief Commercial Officers Annerie Vreugdenhil (Personal & Business Banking), Choy van der Hooft-Cheong (Wealth Management) en Dan Dorner (Corporate Banking) voor te dragen voor een tweede termijn, gegeven dat hun huidige termijn in 2026 afloopt. Deze continuïteit zorgt ervoor dat de plannen worden uitgevoerd en dat het leiderschap dat nodig is voor de realisatie van onze strategische ambities behouden blijft. De voorgenomen voordrachten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en advies van de Raad van Medewerkers.

Strategisch partnerschap Alfam

Vandaag maakt ABN AMRO bekend dat het een overeenkomst heeft bereikt over de verkoop van haar volledige dochteronderneming Alfam, de consumentenleningen-business van ABN AMRO, aan Rabobank. ABN AMRO blijft persoonlijke leningen aanbieden aan haar klanten, maar voortaan via een derdepartijregeling met Rabobank. Deze transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De verkoop wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2026.

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap zoals gedefinieerd in artikel 7 (1) tot (4) van EU-verordening 596/2014 betreffende marktmisbruik.



