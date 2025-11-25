ABN AMRO verkoopt Alfam aan Rabobank

Persoonlijke leningen aangeboden via een ‘third-party arrangement’



25 november 2025



ABN AMRO maakt vandaag bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van haar volledige dochteronderneming Alfam aan Rabobank. Alfam is het onderdeel van ABN AMRO dat persoonlijke leningen verstrekt. ABN AMRO blijft persoonlijke leningen aanbieden aan haar klanten, nu via een zogenoemde ‘third-party arrangement’ met Rabobank.



De concurrentie op de markt voor persoonlijke leningen is zeer groot en schaalgrootte wordt daardoor steeds belangrijker. Door de krachtenbundeling met Rabobank, een goed aangeschreven en betrouwbare partner, kunnen klanten blijven rekenen op een uitstekende dienstverlening die voortbouwt op het sterke fundament dat door Alfam is gelegd. De overeenkomst is ook in lijn met de strategische focus van ABN AMRO die is gericht op vereenvoudiging van de organisatie om de bedrijfsvoering verder te verbeteren.



De transactie heeft een positief effect van zo’n 5 basispunten op de CET1-ratio van ABN AMRO. Hierbij is inbegrepen een verlaging van de RWA met ongeveer €1,2 miljard en een verwacht boekverlies van zo’n €100 miljoen. Afronding van de transactie vindt naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 plaats en is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en raadpleging van de ondernemingsraden.



Zie het gezamenlijke persbericht van Rabobank en ABN AMRO voor meer informatie over deze samenwerking.





Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap zoals gedefinieerd in artikel 7 (1) tot (4) van EU-verordening 596/2014 betreffende marktmisbruik. Deze openbare aankondiging vormt geen aanbod, of uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor vragen neem contact op met:

ABN AMRO Press Office: Marieke Ziedses des Plantes, E-mail: pressrelations@nl.abnamro.com, telefoonnummer: +31 (0)20 6288900.

ABN AMRO Investor Relations: John Heijning, E-mail: investorrelations@nl.abnamro.com, telefoonnummer +31 (0)20 6282282.





Bijlage