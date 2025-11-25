Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 novembre au 21 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 18 novembre au 21 novembre 2025

Puteaux, le 25 novembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 novembre 2025 au 21 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/11/2025FR001243512123 99924,3274CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/11/2025FR001243512149 59224,3021XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/11/2025FR00124351212 79724,2983AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/11/2025FR00124351211 88324,2978TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/11/2025FR00124351211 97324,0962CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/11/2025FR00124351215 86024,1000XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/11/2025FR001243512121224,1000AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/11/2025FR001243512121424,1000TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/11/2025FR00124351215 00024,2435CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/11/2025FR001243512115 00024,2501XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/11/2025FR00124351217 49924,0743XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/11/2025FR00124351211 69224,1192CEUX
 Total115 72124,2660 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

