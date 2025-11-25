Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 novembre au 21 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 18 novembre au 21 novembre 2025

Puteaux, le 25 novembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 novembre 2025 au 21 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/11/2025 FR0012435121 23 999 24,3274 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/11/2025 FR0012435121 49 592 24,3021 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/11/2025 FR0012435121 2 797 24,2983 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/11/2025 FR0012435121 1 883 24,2978 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/11/2025 FR0012435121 1 973 24,0962 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/11/2025 FR0012435121 5 860 24,1000 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/11/2025 FR0012435121 212 24,1000 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/11/2025 FR0012435121 214 24,1000 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/11/2025 FR0012435121 5 000 24,2435 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/11/2025 FR0012435121 15 000 24,2501 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/11/2025 FR0012435121 7 499 24,0743 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/11/2025 FR0012435121 1 692 24,1192 CEUX Total 115 721 24,2660

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

