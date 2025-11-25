Nur Redodo Black Friday: Einmalige Preise & limitierte Zugaben

BERLIN, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur auf der offiziellen Redodo Website: Die niedrigsten Preise des Jahres – BIS ZU 70% RABATT!

Nur für kurze Zeit – stärker, günstiger und limitierter als jemals zuvor!

Black Friday & Cyber Monday: Deals sichern, solange verfügbar!

1. Mega-Deals am Black Friday & Cyber Monday

Jetzt zuschlagen: Produkte bereits bis zu 70% reduziert – zusätzlich gibt es einen exklusiven, streng limitierten 12% Rabattcode für alle Produkte, nur am 28.11. (Black Friday) und 01.12. (Cyber Monday)!

2. Black-Friday-Kracher: Kaufe 4, erhalte 5!

Sichere dir jetzt dein 4-Pack und erhalte eine identische Batterie GRATIS dazu – aber Achtung: Nur die ersten fünf Besteller profitieren von diesem Deal!

Gültig für unsere Bestseller-Modelle:

12V 100Ah LiFePO4 Batterie – Ursprünglich 289,99 €, jetzt 209,99 €, nur 173,99 € steuerfrei

12V 100Ah H190 Bluetooth LiFePO4 Batterie – Ursprünglich 379,99 €, jetzt 235,99 €, nur 198,31 € steuerfrei

12V 100Ah Mini LiFePO4 Batterie – Ursprünglich 389,99 €, jetzt 239,99 €, nur 201,67 € steuerfrei

12V 140Ah H190 Bluetooth LiFePO4 Batterie – Ursprünglich 470,57 €, jetzt 319,99 €, nur 268,90 € steuerfrei

24V 100Ah LiFePO4 Batterie – Ursprünglich 679,99 €, jetzt 369,99 €, nur 310,92 € steuerfrei



Alle fünf Modelle sind absolute Bestseller – extrem limitiert, besonders begehrt – schnell zugreifen!

3. Hochwertige Gratisgeschenke

Je höher dein Bestellwert, desto größer die Gratisgeschenke – echte Mehrwerte ohne Aufpreis! Zusätzlich erhalten alle Bestellungen zufällige Überraschungen wie Redodo-Magnete und Sticker.



Geschenke nach Bestellwert:

Ab 999 €: 1× 12V 10A Ladegerät GRATIS

Ab 1699 €: 1× 12V 20A Ladegerät oder 1× Batteriemonitor GRATIS

Ab 2999 €: 1× 24V 20A Ladegerät GRATIS



Sonderaktion:

Beim Kauf von drei 24V 200Ah Batterien gibt es zusätzlich ein 24V 20A Ladegerät GRATIS dazu.

Mehr einkaufen = mehr hochwertige Geschenke sichern!

4. Über Redodo – Deine Energie, neu definiert

Redodo ist eine führende Marke für LiFePO4 Batterien und steht für Sicherheit, lange Laufzeit, hohe Energieeffizienz und verlässliche Qualität. Ob Wohnmobil, Solarspeicher, Camping, Boot, Off-Grid oder Notstrom – Redodo liefert leistungsstarke Energielösungen für moderne, nachhaltige Anwendungen.

Vertraue auf eine Marke, die bereits tausende europäische Haushalte und Outdoor-Fans überzeugt hat！

5. Fazit

Redodo Black Friday 2025: Beste Jahrespreise, limitierte Geschenke und exklusive Deals! Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Energiespeicher auf das nächste Level zu bringen – jetzt auf der offiziellen Redodo Website zuschlagen!

Weitere lnfos zu dieser Pressemeldung:

Unternehmen: Shenzhen Maicheng Technology Innovation Co., Ltd,

Kontaktperson: Lulu

E-Mail: marketingde@redodopower.com

Webseite: www.redodopower.de

Adresse: Shenzhen, china