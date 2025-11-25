BitMEX cumple 11 años: la bolsa que le enseñó a operar a las criptomonedas

VICTORIA, Seychelles, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa que ayudó a definir las operaciones modernas con criptomoneda, festeja su 11.º aniversario el día de hoy con una aventurada celebración de los operadores que han ayudado a moldear la bolsa y la industria desde 2014. Como parte del hito, BitMEX está publicando "11 Ideas basadas en 11 Años de Experiencia", una serie depurada de lecciones de más de una década en la vanguardia de los mercados de activos digitales.

11 Años de ser Grandes y Audaces: Cómo ayudó BitMEX a crear trading moderno con criptomonedas

La historia de BitMEX está ligada con la historia de las criptomonedas en sí. Desde la invención del primer swap perpetuo del mundo y de ser la primera en introducir el apalancamiento de 100x, a ser uno de los primeros defensores de Prueba de Reservas, BitMEX ha estado siempre a la vanguardia. A medida que evolucionó el mercado por medio de ciclos, narrativas, y reinvenciones, BitMEX ha permanecido anclada en sus principios fundamentales: crear para los operadores, no para la publicidad. Al día de hoy, BitMEX continúa impulsando esa misión: expandiendo el acceso a herramientas profesionales que incluyen copy trading, trading bots, y derivados avanzados, a la vez que mantiene sus compromisos con la transparencia, la resiliencia, y la excelencia técnica.

"BitMEX ha aguantado cada ciclo porque construimos sobre principios, no sobre tendencias", afirmó. Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. "En los tres años que llevo como director ejecutivo, he visto que el mercado se reinventa una y otra vez. Muchas bolsas han subido y han caído y hemos visto que muchas cosas han cambiado; sin embargo, BitMEX siempre ha permanecido fiel a su ADN. Hemos conservado nuestros principios, seguimos siendo resilientes, y hemos puesto a los operadores en primer lugar, y nunca he estado más orgulloso de encabezar esta empresa. Los últimos años me han mostrado que cuando el mercado se pone difícil, los operadores vuelven a las plataformas estables, neutrales y a prueba de batallas. Estoy orgulloso de lo que ha logrado mi equipo y estoy sumamente entusiasmado por lo que pueda venir".

11 Ideas basadas en 11 Años: Lo que una década de estar en primera línea nos ha enseñado

BitMEX está celebrando su aniversario consolidando una década de lecciones difíciles, grietas en el mercado, y descubrimientos de ingeniería en 11 ideas clave, una mirada franca a lo que importa en realidad en las operaciones con criptomonedas. Los aspectos más destacados incluyen:

1. Siempre se ha tratado de Bitcoin.

Cada ciclo refuerza la misma verdad; el Bitcoin sigue siendo el único activo que excede de forma consistente a sus máximos sin precedentes, todo impulsado por su impecable diseño monetario y sus orígenes descentralizados.

2. Los swaps perpetuos representan el invento financiero más importante del siglo XXI.

Antes de que BitMEX creara el swap perpetuo, los derivados de criptomonedas eran como juguetes rotos. Los swaps perpetuos o perps resolvieron las limitaciones fundamentales de los futuros tradicionales y se convirtieron en el producto con el que más se opera en criptomonedas. La innovación real perdura.

3. La seguridad no es un producto; es una práctica. La confianza no se compra. Hay que ganársela todos los días.

El modelo de retiros con múltiples firmas y almacenamiento en frío al 100 % de BitMEX era lento e incómodo, pero precisamente por eso funcionaba. Después de 11 años, la lección sigue siendo la misma: la seguridad no es solo una característica sino una filosofía respaldada por concesiones no negociables.

4. ¿Está operando en el mercado o en su casa?

Muchas bolsas siguen operando con mesas de operaciones internas, un conflicto estructural que les permite conocer el flujo de clientes y los niveles de liquidación. BitMEX se creó de forma diferente: sin operaciones por cuenta propia ni mesas de operaciones internas. Un lugar neutral sigue siendo el único lugar justo.

5. El mercado de las criptomonedas sigue estando fragmentado.

El mercado de las criptomonedas no es un fondo común unificado, sino un mosaico de silos de liquidez. Como destacamos en nuestro Informe sobre derivados del primer trimestre de 2025, algunas bolsas cotizan tokens que alcanzan su máximo el primer día y se desploman inmediatamente después. La estrategia de cotización de BitMEX muestra constantemente un rendimiento más sólido y sostenible, ya que los mercados reales requieren liquidez real.

6. El riesgo real no es la liquidación. Es el desapalancamiento automático.

La liquidación es predecible; el desapalancamiento automático no lo es. Cuando los mercados se desploman más rápido de lo que el fondo de seguros puede responder, los operadores rentables pueden verse obligados a cerrar sus posiciones. El sistema de desapalancamiento automático o ADL de BitMEX no privilegia a ningún operador en la cola, resultado de años de ingeniería para garantizar la equidad en situaciones de estrés.

7. Marcado de precios justos: el escudo de los operadores perpetuos contra la manipulación del mercado.

BitMEX fue pionera en el concepto de "Fair Price Marking" (marcado de precios justos), que protege las posiciones de los operadores al fijar los precios de referencia a un índice compuesto híbrido en lugar de a una única fuente. Para mover ese precio, los manipuladores tendrían que hundir el mercado al contado mundial, no solo un único mercado. Es la mejor defensa para los operadores con alto apalancamiento.

8. El apalancamiento es libertad.

BitMEX introdujo un apalancamiento de 100x, pero lo combinó con una liquidación sin recurso, lo que significa que los operadores nunca pueden perder más que la garantía depositada. Democratizó el acceso a posiciones que antes estaban reservadas a las instituciones, al tiempo que exigía un nivel de disciplina y precisión que la mayoría de los operadores subestiman.

9. El ciclo de cuatro años del Bitcoin no ha desaparecido.

Como se describe en nuestro reciente artículo, "Los ciclos de cuatro años no han desaparecido", cada ciclo da lugar a una nueva narrativa de "esta vez es diferente", pero el apalancamiento, la psicología humana y las restricciones de suministro impulsadas por la reducción a la mitad siguen reajustando el mercado en oleadas predecibles. La era de los ETF no ha cambiado la estructura subyacente, el ciclo sigue vivo y funciona exactamente como se diseñó.

10. Tenga cuidado con la trampa de las stablecoins de alto rendimiento.

Algunas "stablecoins" no son estables, sino que son planes de rendimiento apalancados a la espera de implosionar. Terra/LUNA, xUSD y USDX siguieron el mismo patrón: los rendimientos artificiales ocultaban mecanismos insostenibles. El alto rendimiento siempre es un foco rojo, no una ventaja.

11. No hay que confundir el wrapper con el activo.

Los ETF, los fondos de activos digitales, y los wrappers estructurados ofrecen un nuevo acceso, pero conllevan comisiones, incentivos y dinámicas de primas/descuentos que a menudo hacen que su rendimiento sea inferior al de las criptomonedas que rastrean. El wrapper es un negocio; el activo es el activo. Los operadores deben conocer la diferencia.

Consulte el informe completo en este enlace.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas, en especial BTC y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. De este modo, también pueden tener acceso a los productos y herramientas que requieren para ser rentables.

BitMEX también fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.