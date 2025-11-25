The size of the RIKS 26 0216 series after the exchange auction on November 21 is 54,610,069,438 (nominal value).
Size of RIKS 26 0216
| Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management The Republic of Iceland – Government Debt Management
Recommended Reading
-
November 21, 2025 06:30 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
Series RIKB 27 0415RIKS 37 0115Settlement Date 11/26/202511/26/2025Total Amount Allocated (MM) 5,650250All Bids Awarded At (Price / Yield) 101.000/7.16085.100/2.554Total Number of Bids...Read More
-
November 19, 2025 10:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKB 27 0415RIKS 37 0115ISINIS0000036291IS0000033793Maturity Date04/15/202701/15/2037Auction Date11/21/202511/21/2025Settlement Date11/26/202511/26/202510% addition11/25/202511/25/2025 Buyback...Read More