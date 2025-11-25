Fastsættelse af rentetrigger - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

Fastsættelse af rentetrigger

Nykredit-koncernen har afsluttet obligationssalget ved refinansiering af Tilpasningslån med årlig rentetilpasning pr. 1. januar 2026.



Niveauet for rentetriggeren på de 1-årige rentetilpasningsobligationer i EUR, der kan udløse forlængelse af løbetiden ved næste års refinansiering, er herefter fastsat.

ISIN Rentetrigger DK000955043-6 7,40%

Flere oplysninger om rentetriggere samt obligationssalget kan ses på nykredit.dk.

Spørgsmål kan rettes til Morten Søby Willendrup, Funding og Kapital, på tlf. 44 55 16 92 eller Kommunikation på tlf. 44 55 14 50.

Vedhæftet fil