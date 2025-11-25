Suspension i forbindelse med fusion

 | Source: Investeringsforeningen Nordea Invest Investeringsforeningen Nordea Invest

I forbindelse med fusion den 28. november 2025 af Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Corporate Bonds og Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 2, vil handelen i afdelingen Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL herunder andelsklasse KL 1 og andelsklasse KL 2 blive suspenderet fra og med den 27. november 2025 til og med den 28. november 2025.

ISINDK0016015399
Afdeling/andelsklasseVirksomhedsobligationer KL 1
Suspenderingsdato27. november 2025 - 28. november 2025


Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer


Recommended Reading