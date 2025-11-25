Suspension i forbindelse med fusion

I forbindelse med fusion den 28. november 2025 af Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Corporate Bonds og Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 2, vil handelen i afdelingen Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL herunder andelsklasse KL 1 og andelsklasse KL 2 blive suspenderet fra og med den 27. november 2025 til og med den 28. november 2025.
|ISIN
|DK0016015399
|Afdeling/andelsklasse
|Virksomhedsobligationer KL 1
|Suspenderingsdato
|27. november 2025 - 28. november 2025
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer