Plus d'Europe et de voyage : Air Canada élargit encore son réseau transatlantique pour en faire le deuxième d’Amérique du Nord en nombre de destinations

MONTRÉAL, 25 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui une nouvelle expansion de son réseau mondial de l’été 2026 pour l’Europe avec de nouvelles destinations au départ de Toronto et de Montréal, ainsi qu’une nouvelle desserte européenne au départ d’Halifax. Au départ de Montréal, Air Canada offrira un service sans escale trois fois par semaine à destination de Berlin, la capitale allemande, et trois fois par semaine également à destination de Nantes, en France. Par ailleurs, la société aérienne desservira Ponta Delgada, aux Açores, au départ de Toronto, et ajoutera une deuxième destination internationale au départ d’Halifax, soit Bruxelles. De plus, Air Canada reprendra l’été prochain sa liaison saisonnière Montréal–Tel-Aviv.

« Air Canada poursuit le développement de son vaste réseau transatlantique afin d’offrir à ses clients encore plus d’endroits fantastiques à explorer, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, d’Air Canada. Avec l’ajout de services au départ du Canada pour Berlin, Ponta Delgada, Nantes et Bruxelles, nous augmentons stratégiquement le nombre de nouveaux itinéraires sans escale pour l’Europe afin d’offrir un accès pratique à des destinations clés, tout en renforçant les liens économiques et en soutenant le tourisme.

« Ces ajouts placent le réseau transatlantique d’Air Canada au deuxième rang nord-américain en nombre de destinations pour l’été prochain. Nous avons hâte d’accroître l’offre de services et de destinations au départ de Montréal, de Toronto et d’Halifax, une suite logique de notre démarche de croissance internationale », a conclu M. Galardo.

L’ajout de ces nouvelles liaisons vient compléter l’annonce de l’élargissement des services internationaux d’Air Canada pour l’été 2026, laquelle comprenait de nouvelles liaisons pour Palma de Majorque et Catane (en Sicile) au départ de Montréal, pour Shanghai et Budapest au départ de Toronto, et le prolongement du service pour Bangkok toute l’année au départ de Vancouver. À l’été 2026, Air Canada reliera le Canada à plus de 126 destinations mondiales, ce qui représente jusqu’à 155 000 places par semaine franchissant l’Atlantique et le Pacifique, ou rejoignant l’Amérique du Sud.

Montréal–Berlin

Les vols à destination de Berlin, la dynamique capitale allemande, seront assurés par l’appareil le plus récent d’Air Canada, l’A321XLR d’Airbus, qui offre la Classe affaires, avec des fauteuils entièrement inclinables, et la classe économique.

Origine Destination Jours d’exploitation Saison Montréal (YUL) Berlin (BER) Mar., jeu., sam. 2 juill. 2026 – 10 oct. 2026 Berlin (BER) Montréal (YUL) Mer., ven., dim. 3 juill. 2026 – 11 oct. 2026

Montréal–Nantes

Rendant possible d’autres options de voyage à destination de la vallée de la Loire en France, la nouvelle liaison d’Air Canada avec Nantes sera assurée par un monocouloir doté de la classe Économique Privilège et de la classe économique.

Origine Destination Jours d’exploitation Saison Montréal (YUL) Nantes (NTE) Mer., ven., dim. 10 juin 2026 – 11 oct. 2026 Nantes (NTE) Montréal (YUL) Lun., jeu., sam. 11 juin 2026 – 12 oct. 2026

Toronto–Ponta Delgada

Le nouveau service d’Air Canada pour Ponta Delgada reflète les liens culturels étroits qu’entretiennent nos deux pays, et les Açores seront désormais plus proches que jamais avec un service sans escale pour l’île de São Miguel, au large des côtes portugaises. Les vols seront assurés trois fois par semaine par un monocouloir proposant les classes Économique Privilège et économique. Ponta Delgada est la troisième destination d’Air Canada au Portugal.

Origine Destination Jours d’exploitation Saison Toronto (YYZ) Ponta Delgada (PDL) Mar., jeu., sam. 11 juin 2026 – 5 sept. 2026 Ponta Delgada (PDL) Toronto (YYZ) Mer., ven., dim. 12 juin 2026 – 6 sept. 2026

Halifax–Bruxelles

Les vols Halifax–Bruxelles d’Air Canada seront assurés trois fois par semaine par un monocouloir proposant les classes Économique Privilège et économique. Bruxelles, ville-porte pour l’Europe et l’Afrique grâce à Brussels Airlines, transporteur partenaire Star Alliance, devient ainsi la deuxième destination internationale desservie par Air Canada au départ d’Halifax, après Londres Heathrow. La société aérienne relie également la capitale de la Nouvelle-Écosse à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa, Deer Lake, Gander et St. John’s, et offre un service transfrontalier pour Boston et Newark.

Origine Destination Jours d’exploitation Saison Halifax (YHZ) Bruxelles (BRU) Mar., jeu., sam. 18 juin 2026 – 5 sept. 2026 Bruxelles (BRU) Halifax (YHZ) Mer., ven., dim. 19 juin 2026 – 6 sept. 2026

Montréal–Tel-Aviv

La liaison saisonnière d’Air Canada entre Montréal et Tel-Aviv sera exploitée avec un appareil 787 Dreamliner de Boeing, complémentant ainsi le service du transporteur entre Toronto et Tel-Aviv.

Origine Destination Jours d’exploitation Saison Montréal (YUL) Tel-Aviv (TLV) Ven., dim. 5 juin 2026 – 23 oct. 2026 Tel-Aviv (TLV) Montréal (YUL) Lun., sam. 6 juin 2026 – 24 oct. 2026

Les vols peuvent être réservés dès maintenant.

